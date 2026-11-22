Chiarimenti su affidamento trasporti del Torinese a Gtt

"Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal, con riferimento alle procedure in corso per il futuro affidamento dei servizi di Trasporto pubblico locale nel Bacino Metropolitano torinese, intendono esprimere congiuntamente forte preoccupazione per il permanere di una situazione di incertezza amministrativa e gestionale che potrebbe determinare conseguenze particolarmente rilevanti per il futuro di Gtt, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la continuità e la qualità dei servizi pubblici". È quanto si legge in un comunicato, che riporta le richieste sindacali di chiarimento rivolte alla Regione Piemonte e all'Agenzia della Mobilità Piemontese. "Come noto - proseguono i sindacati -, nell'ambito del processo di riorganizzazione degli affidamenti del Tpl piemontese, è stato delineato un percorso che prevede, da un lato, l'espletamento delle procedure di gara per i servizi extraurbani e, dall'altro, l'affidamento diretto secondo il modello dell'in house providing a Gtt dei servizi urbani e suburbani di Torino. Tuttavia non risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che tale affidamento in house sia stato ancora formalmente perfezionato attraverso tutti gli atti necessari a garantirne la piena efficacia giuridica. Tale circostanza assume particolare rilevanza anche alla luce dei ritardi che stanno interessando le procedure di gara per il trasporto extraurbano, circostanza che rende ancora più necessario un chiarimento definitivo sul futuro assetto del servizio pubblico locale".