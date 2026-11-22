Ruffino (Az), su moschea Torino è in gioco la laicità dello Stato

"Quello italiano è uno Stato laico, cioè non confessionale, e la Costituzione - compreso l'art. 7 - disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica in modo da assicurare la massima libertà all'attività della Chiesa nel rispetto dei principi costituzionali. Il progetto della moschea a Torino, da realizzare eventualmente sui terreni dell'ex Fonderia Nebiolo, pone due semplici ma fondamentali questioni: lo Stato italiano ha il potere di impedirne la costruzione senza per questo compromettere la propria laicità? Quella moschea, e l'annesso centro culturale, possono diventare impunemente centri di diffusione di una cultura islamica integralista e minacciare per questa via la laicità dello Stato e combattere le altre fedi religiose? Chi invoca il principio di reciprocità con il mondo islamico, fino a ipotizzare la possibilità per lo Stato italiano di costruire chiese in Paesi islamici, non può ignorare il fatto che lo Stato italiano non può costruire chiese né in Italia, né in paesi islamici". Ad affermarlo, in una nota, è Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte. "Quanto al timore di una massiccia e incontenibile espansione dell'islamismo - prosegue Ruffino -, è da chiedersi chi o che cosa impedisce un'altrettanto diffusa espansione del cristianesimo o della Chiesa evangelica o protestante? Se gli italiani hanno scelto di vivere nel secolo e hanno abbandonato ogni pratica religiosa, non è certo per colpa dell'Islam o di altre fedi. Allarmarsi per le fede degli altri poiché non se ne ha più una propria è un po' farisaico. Alle comunità islamiche va chiesto di rispettare i principi, e i conseguenti limiti, contenuti nella Costituzione. Le omelie vanno fatte nella lingua del Paese che li ospita altrimenti discriminano quei cittadini che non parlano arabo. Questo va chiesto e questo devono imporre i legislatori nazionali e gli amministratori locali".