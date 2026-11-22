Askatasuna, "Torino non può essere ostaggio di chi sfida lo Stato"

"Quanto accaduto ieri sera in piazza Santa Giulia, in occasione delle iniziative organizzate da Askatasuna per celebrare i trent'anni del centro sociale, è l'ennesima dimostrazione di una situazione che Torino non può più permettersi di tollerare. Una manifestazione che si è svolta nonostante le criticità autorizzative e le diffide della Questura agli artisti invitati a esibirsi, con dibattiti, allestimenti, musica e iniziative di intrattenimento, e che successivamente ha visto un corteo attraversare il quartiere Vanchiglia, culminando in momenti di forte tensione, con il lancio di bottiglie e fuochi d'artificio contro le Forze dell'Ordine". Lo scrive in una nota Luca Pantanella, segretario generale Torino Fsp polizia di Stato. "Come Fsp polizia di Stato - prosegue -riteniamo che sia arrivato il momento di dire chiaramente che questa situazione non è più accettabile. Ci chiediamo perché manifestazioni che presentano evidenti criticità sul piano delle autorizzazioni non vengano impedite preventivamente, quando ne ricorrono i presupposti di legge, e perché non si proceda tempestivamente alla loro interruzione quando vengono disattese le prescrizioni imposte dalle autorità competenti". "Gravissima inoltre - aggiunge - l'assenza del Comune di Torino. Di fronte a una situazione di questa portata, con un intero quartiere condizionato da un evento così controverso e con attività commerciali costrette a chiudere, ci saremmo aspettati una presa di posizione chiara e una presenza istituzionale concreta a tutela dei cittadini, dei residenti e dei commercianti".