Atp Finals: Lo Russo, Torino merita di ospitare il torneo fino al 2030

"Abbiamo dimostrato una notevole dose di capacità di fare squadra e crediamo che anche questo abbia reso possibile la scelta di Atp di rimanere in Italia per altri 5 anni. Ritengo che il nostro territorio rappresenti una delle migliori esperienze del Paese e che meriti di continuare a ospitare il torneo fino al 2030 e sono convinto di trovare la disponibilità di chi dovrà decidere". Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, torna a rilanciare la palla a Governo e istituzioni tennistiche per avere le Atp Finals in città per tutto il quinquennio che si è aperto con l'edizione di quest'anno. "Oggi è una giornata di sport e siamo veramente soddisfatti di questo inizio del secondo ciclo", ha detto alla conferenza stampa di chiusura del torneo, ribandendo che "il segreto di Torino è stato quello di lavorare tanto, di non accontentarsi dei risultati raggiunti ma di provare ogni anno a migliorare, e il fatto di avere un'intera città coinvolta". Lo Russo parla poi dei "risultati intangibili delle Atp Finals, il messaggio positivo che questi campioni hanno passato alle giovani generazioni. Una dimensione di ricaduta sociale e valoriale che in un momento storico come questo è un messaggio potentissimo". Le Atp Finals, rivendica il sindaco, sono "un successo collettivo dell'intera città, di una città che sa fare squadra. E da domani si pensa all'edizione 2027", conclude, ringraziando fra gli altri, la sua predecessora Chiara Appendino "per aver creduto che Torino potesse avere questa possibilità".