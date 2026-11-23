SANITÃ€ & GIUSTIZIA

Liste d'attesa, visite extraorario. Per la Corte i conti non tornano

Pesanti dubbi della magistratura contabile sui costi-benefici delle prestazioni serali e festive. Il Procuratore per il Piemonte Fraioli: "DifficoltÃ nell'accertare i risultati effettivamente ottenuti". Si prospettano accertamenti sull'operazione da oltre 30 milioni

Costi-benefici. Il concetto, ben noto in Piemonte per essere diventato qualche anno fa il mantra del grillismo di governo nel tentativo di bloccare la costruzione della Tav, torna in ben altra veste e con basi ben più solide sull’accidentato terreno della sanità.

L’oggetto di una verifica che, a oggi, non ha fornito i risultati attesi e annunciati riguarda quello che resta il problema più grave e tuttora irrisolto per la salute dei cittadini: le liste d’attesa. A ricordare come la Corte dei Conti, nella sua recente deliberazione, abbia evidenziato che «permangano difficoltà nel ricostruire con immediatezza il rapporto tra risorse assegnate, prestazioni effettivamente erogate e risultati ottenuti in termini di riduzione dei tempi di attesa» è il procuratore regionale per il Piemonte della stessa magistratura contabile, Fernanda Fraioli.

I dubbi dei magistrati

Parole, quelle che l’alto magistrato soppesa nel colloquio con lo Spiffero, dalle quali emerge una lettura ancora più approfondita e dettagliata dell’atto con cui la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte ha fotografato la situazione – tra luci e molte ombre – nel Paese, accendendo potenti riflettori su numerose criticità all’interno dei singoli sistemi sanitari regionali.

Come avevamo già scritto alcune settimane fa, i magistrati contabili hanno messo nero su bianco che per il Piemonte «si evidenzia che non è ben definito nel quesito il perimetro dell’indagine. Non si chiarisce infatti se le prestazioni rese nelle giornate di sabato e domenica riguardano tutta l’attività specialistica ambulatoriale svolta in regime istituzionale o solo le prestazioni monitorate del Piano Nazionale di Governo delle Liste di attesa. Inoltre – si legge ancora nella deliberazione della Corte dei Conti – per quanto riguarda l’erogazione in orario prolungato, non è precisato quale sia l’orario di interesse ai fini dell’indagine».

I vanti di Riboldi

Un rilievo importante che chiama direttamente in causa il rapporto tra costi e benefici di un’operazione per la quale lo scorso anno si era dato fiato alle trombe e, soprattutto, si erano impiegate risorse che hanno superato abbondantemente i 30 milioni di euro. L’assessore Federico Riboldi ne ha sempre esaltato gli effetti positivi, citando le oltre 250mila prestazioni aggiuntive del 2025 e lo stanziamento di altri 35 milioni per quest’anno.

Certezze che sembrano stridere, almeno un po’, con le osservazioni della magistratura contabile dalle quali, come rileva ancora il procuratore regionale, «si evince come l’effettivo utilizzo delle risorse ancora non risulti pienamente soddisfacente». In diversi casi, aggiunge Fraioli riferendosi al quadro nazionale, «le disponibilità finanziarie non si siano tradotte, con la necessaria rapidità, in un incremento strutturale dell’offerta sanitaria», capace di colmare il divario tra i bisogni dei pazienti e il servizio erogato.

Aumento reale delle prestazioni

Se poi le oltre 250mila prestazioni effettuate in orario serale e nei giorni festivi e prefestivi non hanno portato a un aumento almeno equivalente del totale complessivo rispetto alla situazione precedente, gli interrogativi si moltiplicano. Proprio nei documenti della Corte dei Conti si legge che il numero delle prestazioni contemplate dal Piano nazionale per il governo delle liste d’attesa nel 2024 è stato pari a 2.269.206, mentre l’anno successivo è salito a 2.345.926.

La differenza è di 76.720 prestazioni: un incremento apprezzabile, ma ben inferiore alle oltre 250mila prestazioni fuori orario vantate dall’assessore. Come si spiega uno scarto di circa 174mila prestazioni tra il numero di visite ed esami finanziati con risorse aggiuntive e l’incremento effettivo che emerge dal raffronto dei dati contenuti nel documento della Corte dei Conti? E quante di quelle prestazioni hanno realmente contribuito ad aumentare l’offerta complessiva?

Domande e dubbi che potrebbero sfociare in ulteriori accertamenti, possibilità che la magistratura contabile piemontese non esclude affatto a priori, tanto sulle risorse impiegate per abbattere le liste d’attesa quanto sui risultati effettivamente conseguiti. Le strade possibili sono due, con modalità d’azione differenti: un’analisi da parte della Sezione regionale di controllo oppure una verifica avviata dalla stessa Procura. La finalità resta quella di accertare il corretto impiego di quei milioni di euro e, soprattutto, i risultati di un’operazione finanziata interamente con risorse pubbliche.

Alle prestazioni erogate fuori dagli orari canonici si intrecciano altri aspetti presi in esame dalla magistratura contabile. Uno riguarda il percorso di tutela, ovvero il meccanismo che deve garantire ai cittadini le prestazioni quando i tempi di prenotazione superano i limiti fissati, ricorrendo, a carico del servizio sanitario, anche all’attività libero-professionale di medici e altro personale.

Pochi percorsi di tutela

«Un sistema poco conosciuto dai cittadini e poco applicato dalle aziende sanitarie, nonostante le indicazioni ministeriali», osserva ancora il procuratore Fraioli. E i dati del Piemonte contenuti negli atti della Corte lo confermano: nel 2025 la Regione ha comunicato che l’Asl di Vercelli e l’Asl Città di Torino hanno erogato prestazioni nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 124/1998, per un totale, rispettivamente, di appena 11 prestazioni, con una spesa di 1.290 euro, e 13 prestazioni, per 834 euro. Numeri la cui esiguità la dice lunga sull’applicazione dei percorsi di tutela, nonostante i tempi d’attesa estremamente lunghi per numerose tipologie di visite ed esami.

Direttori e intramoenia

Quello della libera professione, sia in relazione ai percorsi di tutela sia per quanto riguarda l’equilibrio con le prestazioni fornite in regime istituzionale (ovvero con il pagamento, al massimo, del ticket), è un argomento che sarà oggi al centro delle audizioni dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere piemontesi dinanzi alla IV Commissione di Palazzo Lascaris.

La motivazione dell’incontro è la verifica degli effetti prodotti, a un anno dalla sua entrata in vigore, dalla legge voluta dall’ex assessore alla Sanità e attuale presidente della Commissione, Luigi Icardi, esponente della Lega. Ma è facile supporre che sarà anche l’occasione per approfondire aspetti direttamente collegati alle liste d’attesa, come quelli evidenziati dalla Corte dei Conti e sui quali la magistratura contabile potrebbe proseguire la propria azione di verifica.