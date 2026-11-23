Sacchetto (FdI), "serve revisione periodi effluenti zootecnici"

È stato depositato in Consiglio regionale del Piemonte dal consigliere Claudio Sacchetto, presidente della Commissione agricoltura, come primo firmatario e dal gruppo di Fratelli d'Italia, un ordine del giorno collegato al ddl 140 di riordino a proposito della revisione della disciplina nazionale sui periodi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento alla luce dei cambiamenti climatici, per sollecitare e sostenere l'iniziativa della Giunta regionale nei confronti del Governo nazionale e della Conferenza Stato-Regioni per modificare le norme che prevedono un divieto assoluto per la distribuzione sui terreni nei mesi di dicembre e gennaio. Al centro della proposta c'è la revisione della disciplina nazionale sui periodi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, consentendo di spalmare i trenta giorni anche nei mesi di dicembre e gennaio. "Le regole che disciplinano lo spandimento degli effluenti zootecnici devono essere aggiornate alla luce dei cambiamenti climatici e delle nuove condizioni meteorologiche. Anni fa, nell'areale della Pianura padana, i mesi di dicembre e di gennaio erano caratterizzati da frequenti coperture nevose e da terreni gelati, condizioni incompatibili con la distribuzione degli effluenti zootecnici, mentre negli ultimi anni questi mesi si caratterizzano sempre di più come periodi maggiormente favorevoli allo spandimento".