Corte Conti, Regioni mantengono equilibrio bilanci

Il sistema finanziario delle Regioni e delle Province autonome mostra una tenuta complessiva degli equilibri di bilancio e una progressiva riduzione dell'indebitamento, ma restano alcune criticità legate alla sostenibilità della spesa, in particolare sanitaria, e alla capacità di trasformare le risorse disponibili in investimenti concreti. Emerge dalla Relazione sulla gestione finanziaria di Regioni e Province autonome per gli esercizi 2023-2025, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. "In un contesto economico caratterizzato da una crescita moderata e dalla necessità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, si legge nella nota della Corte, le Regioni continuano a svolgere un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo e coesione territoriale, proseguendo, al contempo, nell'integrazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 nei documenti di programmazione, seppur con differenze territoriali che rendono necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio e valutazione. Sul fronte delle entrate, si conferma la centralità delle risorse tributarie, che aumentano dell'8% nel triennio, e dei meccanismi di compartecipazione e perequazione, sebbene resti significativa la crescita dei residui attivi (+30,7%), che evidenzia l'esigenza di migliorare l'efficacia delle attività di riscossione e recupero dei crediti. Sul versante della spesa, si registra invece un incremento delle risorse sia per la componente corrente (+8,2% rispetto al 2023) che per gli investimenti (+29,7%). A fronte di una maggiore disponibilità finanziaria, permangono però difficoltà nel tradurre gli stanziamenti destinati agli investimenti in effettive realizzazioni, con la conseguente necessità di rafforzare la capacità programmatoria e attuativa delle amministrazioni regionali. La sanità continua a rappresentare la componente predominante dei bilanci regionali. Dall'analisi emerge che i finanziamenti per il Servizio sanitario nazionale, pur in aumento (+5,9% rispetto al 2023), non appaiono sufficienti a fronteggiare il crescente fabbisogno sanitario delle Regioni, anche a causa dell'incremento dei costi e della domanda di prestazioni, con persistenti divari territoriali nell'accesso e nella qualità dei servizi erogati. Secondo la Corte, "le Regioni e le Province autonome rispettano nel complesso i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio, ma resta importante mantenere alta l'attenzione sulla sostenibilità nel medio periodo". In materia di indebitamento, prosegue inoltre la riduzione del debito legato a operazioni di finanziamento (-8,4% rispetto al 2023), mentre crescono i debiti di diversa fonte, pur in presenza di una sostanziale regolarità nei tempi di pagamento di quelli di natura commerciale. Sotto il profilo patrimoniale, si riscontra invece un generale rafforzamento delle attività, accompagnato da una diminuzione dei debiti finanziari, con persistenti fragilità in alcuni territori.