Pompeo (Pd), "in Piemonte rafforzare contrasto al drink spiking"

"Mettere una sostanza nel bicchiere di qualcuno, senza che ne sia consapevole, è un gesto gravissimo che può avere conseguenze devastanti. Servono informazione, personale sanitario preparato e procedure chiare". Lo dichiara Laura Pompeo, consigliera regionale del Partito Democratico, che ha presentato un ordine del giorno per rafforzare in Piemonte il contrasto al drink spiking, ovvero l'alterazione di una bevanda all'insaputa di chi la consuma. "Uno degli aspetti più delicati riguarda la tempestività dell'assistenza. Alcune sostanze, come il Ghb, vengono eliminate dall'organismo nel giro di poche ore, rendendo più difficile accertarne la presenza. Per questo chiediamo protocolli specifici nei pronto soccorso piemontesi, affinché nei casi sospetti sia garantita la raccolta rapida dei campioni biologici, insieme a un sistema che permetta di conoscere meglio la diffusione del fenomeno", sottolinea Pompeo. L'atto prende in considerazione anche i braccialetti monouso pensati per individuare eventuali alterazioni delle bevande. "Siamo favorevoli a questi strumenti, che possono rappresentare un'opportunità per sensibilizzare le persone, promuovere comportamenti più consapevoli e avere anche un possibile effetto deterrente. È però importante che il loro utilizzo sia accompagnato da indicazioni scientifiche corrette, affinché tutti ne conoscano le effettive possibilità di impiego. Non devono essere considerati una garanzia assoluta, ma un supporto all'interno di una strategia più ampia di prevenzione", evidenzia la consigliera Pd. "Con questo ordine del giorno - conclude Pompeo - chiediamo alla Regione di promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei locali, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie, delle associazioni di categoria e delle farmacie. Proponiamo inoltre di valutare un tavolo tecnico per approfondire l'affidabilità dei test e le possibili modalità di distribuzione sul territorio piemontese".