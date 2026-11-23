In casa con oltre 6 chilogrammi di droga, anziano arrestato nel Torinese

A tradirlo è stato il forte odore di marijuana che proveniva dalla sua abitazione: Un uomo di 75 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bussoleno, nel Torinese, dopo che i militari della stazione di Susa, arrivati a casa sua per notificargli alcuni atti giudiziari, hanno scoperto 6,35 chilogrammi di marijuana. L'anziano è stato arrestato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Quando il proprietario ha aperto la porta, i carabinieri hanno notato anche un'altra persona seduta in cucina che stava fumando uno spinello, gettato a terra alla vista delle divise. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato la marijuana in parte già suddivisa in barattoli e buste e in parte in fase di essiccazione in un deposito attrezzi, dove era stata allestita una serra con lampada, igrometro, stufetta elettrica e ventilatore. Sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 640 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. L'arresto è avvenuto il 19 novembre, giornata in cui i carabinieri ne hanno effettuati altri due per droga nel Torinese. A Nichelino, in un'area boschiva lungo il torrente Sangone, i militari della tenenza locale hanno sorpreso un 21enne del Mali mentre cedeva crack a un acquirente. A Pinerolo, in piazza Garibaldi, è stato invece arrestato un 18enne del posto, anche lui già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di due panetti di hashish per un totale di 210 grammi e di un coltello a serramanico lungo 22 centimetri. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri delle stazioni di Bricherasio, Villar Perosa e Cumiana. Il giovane è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi.