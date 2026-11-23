ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte cresce dello 0,66%, ma perde 21mila posti di lavoro

Economia regionale al rallentatore, sotto la media italiana ed europea. Nellâ€™industria occupazione in calo del 2,6% e conta 26mila addetti in meno rispetto al 2019. Stretta del credito sulle piccole imprese (-45,8% dal 2011). Export (+6%) e turismo (+8,3%) sostengono il Pil

Il Piemonte cresce, ma perde lavoratori. E soprattutto continua a perdere occupazione industriale, proprio nel settore che per decenni ha costituito l’ossatura della sua economia. Nel terzo trimestre del 2026 il Pil regionale aumenta dello 0,66% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma negli ultimi dodici mesi sono scomparsi 21mila occupati. Un andamento che racconta un’economia capace di mantenersi in territorio positivo, senza però riuscire a tradurre la modesta crescita in nuovi posti di lavoro. Anzi, mentre nel resto d’Italia l’occupazione aumenta, in Piemonte arretra.

Sono i dati di PilNow, l’indice elaborato dal Comitato Torino Finanza, che anticipa trimestralmente l’andamento dell’economia regionale. I numeri confermano un Piemonte che procede più lentamente del resto del Paese e, soprattutto, dell’Europa.

Crescita dimezzata rispetto all’Europa

Dopo il +0,75% del secondo trimestre, l’economia piemontese rallenta allo 0,66%. La crescita media degli ultimi dodici mesi si attesta allo 0,68%, inferiore allo 0,8% nazionale e distante dall’1,5% dell’Unione europea. In sostanza, il Piemonte cresce meno della metà della media europea, allargando il divario con le economie più dinamiche.

Il Pil reale regionale raggiunge i 146,2 miliardi di euro, ma resta ancora 3,3 miliardi al di sotto del massimo registrato nel 2007. A quasi vent’anni da quel livello, l’economia piemontese non ha dunque recuperato completamente il terreno perduto. Un dato che misura la difficoltà dell'economia piemontese a recuperare i livelli precedenti alla crisi del 2008, nonostante quasi vent'anni di trasformazioni del sistema produttivo.

La fabbrica perde posti

Il capitolo più preoccupante riguarda il mercato del lavoro. Gli occupati piemontesi scendono a 1 milione e 858mila, con una contrazione di 21mila unità in un anno, pari all’1,1%. Nello stesso periodo, a livello nazionale, l’occupazione cresce invece dell’1%. Due traiettorie opposte che evidenziano le difficoltà strutturali della regione.

Il dato più pesante arriva dall’industria, dove l’occupazione registra una flessione del 2,6%. Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, il settore conta 26mila addetti in meno. Una perdita che va ben oltre la congiuntura degli ultimi mesi e conferma il progressivo ridimensionamento della base manifatturiera piemontese.

Credito, piccole imprese in difficoltà

Anche dal sistema creditizio arrivano segnali preoccupanti. Nell’ultimo anno i prestiti a famiglie e imprese piemontesi sono aumentati del 2,2%, ma restano inferiori dell’8,3% rispetto al massimo del 2021. A beneficiare della ripresa sono soprattutto le famiglie, mentre per le piccole attività la stretta continua. Dal 2011 i finanziamenti alle ditte individuali e alle società con meno di 20 addetti si sono ridotti del 45,8%. Ancora più significativo il confronto sull’industria: in Piemonte il credito al settore è diminuito del 3,3% nell’ultimo anno, mentre a livello nazionale è cresciuto dell’1,7%. In controtendenza i servizi, che registrano un incremento dei finanziamenti del 6,8%.

Migliora invece la qualità del credito, con il tasso di deterioramento sceso dall’1,26% allo 0,91%. Sul fronte della liquidità, i depositi di famiglie e imprese diminuiscono dello 0,3%, contro un aumento nazionale dell’1,3%. Tenendo conto dell’inflazione, la perdita di valore reale raggiunge il 3,4% in dodici mesi. Rispetto al 2019, inoltre, i depositi delle famiglie risultano inferiori del 14,9%. Nel frattempo, è aumentato anche il costo del denaro: i tassi sui mutui sono passati dal 3,28% al 3,60%, quelli sui finanziamenti alle imprese dal 3,38% al 3,78%.

Export e turismo tengono

A impedire che il quadro economico assuma tinte ancora più fosche sono soprattutto le esportazioni e il turismo. L’export cresce del 6% nell’arco di dodici mesi, raggiungendo i 63,6 miliardi di euro, mentre le presenze turistiche aumentano dell’8,3%. Due segnali positivi che dimostrano come alcuni settori dell’economia regionale mantengano capacità di espansione, senza tuttavia riuscire a compensare la debolezza del mercato del lavoro.

Un altro segnale di ripresa arriva dai consumi elettrici nell’area torinese, cresciuti dell’8,8% nel terzo trimestre e del 3,3% su base annua. Anche in questo caso, però, il confronto storico ridimensiona il risultato: i consumi restano inferiori del 9,7% rispetto al 2007. L’aumento dell’ultimo trimestre risente inoltre delle temperature più elevate rispetto allo scorso anno. Stabile l’indice delle ricerche su Google in Piemonte, fermo a 2,17, ancora al di sotto dei livelli della fine del 2019.

Anche sul fronte internazionale, però, non mancano le incognite. Il presidente del Comitato Torino Finanza, Vladimiro Rambaldi, sottolinea che la crescita, seppure modesta, dimostra la capacità del sistema produttivo piemontese di reggere in uno scenario internazionale perturbato, segnato dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Per trasformare questa tenuta in un’effettiva ripresa, avverte Rambaldi, occorrono nuovi investimenti industriali e una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco, soprattutto fuori dall’Europa. Tanto più che, negli ultimi tre anni, le esportazioni verso Stati Uniti, Regno Unito e Germania hanno perso terreno.