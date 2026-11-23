Fondazione Crt, 1,8 milioni per l'inclusione delle persone con disabilità

Sono 131 i progetti sostenuti dalla Fondazione Crt con un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro nell'ambito del bando Vivomeglio 2026. Le iniziative, selezionate tra 158 candidature, coinvolgeranno oltre 9.600 persone con disabilità e 611 partner in Piemonte e Valle d'Aosta, con l'obiettivo di promuovere autonomia, inclusione e partecipazione. I progetti, rivolti soprattutto ad adolescenti e giovani adulti, spaziano dall'innovazione tecnologica alla formazione professionale, dall'autonomia abitativa all'inclusione culturale. Tra le iniziative finanziate figurano postazioni di gaming accessibile, percorsi di inserimento lavorativo, itinerari turistici senza barriere, musical inclusivi e laboratori di robotica e restauro. Particolare attenzione è riservata all'innovazione e al coinvolgimento diretto dei destinatari: il 68% dei progetti integra tecnologie assistive, l'85% prevede interventi per l'accessibilità e il linguaggio inclusivo, mentre il 78% applica il principio 'Nulla su di noi, senza di noi'. "Con Vivomeglio continuiamo a diffondere una cultura dell'inclusione e dell'accessibilità fondata sull'autodeterminazione e sulla piena partecipazione alla vita della comunità", sottolinea la presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi, ricordando che in vent'anni sono state sostenute oltre 3 mila iniziative con 35 milioni di euro. L'impegno prosegue anche con il DisFestival, realizzato insieme alla Cpd - Consulta per le Persone in Difficoltà. Dal 28 novembre all'8 dicembre Torino ospiterà eventi gratuiti e accessibili dedicati alla disabilità, ai diritti e all'inclusione. Il programma, dal titolo «Lo so, è grave!», partirà dalle Ogr e coinvolgerà diverse sedi culturali e sociali della città, includendo la quarta edizione del Premio Paolo Osiride Ferrero.