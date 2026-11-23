Fontana, intelligente creare polo degli aeroporti del Nord Ovest

Creare un polo degli aeroporti del Nord Ovest "credo che sia una cosa intelligente, nel senso che ci sono tanti aeroporti e riuscire a metterli in rete e a razionalizzare il loro lavoro credo sia un bene per gli aeroporti e soprattutto per i territori, quindi è una bella idea": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di Italia Direzione Nord in Triennale Milano. "Io avevo già proposto di fare una sorta di regia fra quelli lombardi, se aggiungiamo quelli liguri e piemontesi è ancora meglio" ha aggiunto Fontana . L'aeroporto di Bergamo, in questo ragionamento, "è temporaneamente fuori, non è di proprietà di chi ha già aderito, però io sono convinto che nel momento in cui dovesse iniziare questo lavoro, tutti i gestori entreranno a far parte di questo coordinamento" ha concluso Fontana, sottolineando che dopo la riunione dell'1 dicembre con i sindaci di Milano, Torino e Genova e i governatori del Piemonte e della Liguria "inizieremo a capire quali sono i problemi e cercheremo di capire se si possono risolvere tramite questo coordinamento".