Commissione Covid: Conte, tenute fuori le Regioni

"La pandemia è stato un dramma collettivo, non ho mai avuto il problema di condividere il dolore con i parenti delle vittime. Ho parlato di plotone d'esecuzione per come sono stati impostati i lavori, perché avete tenuto fuori le Regioni dal perimetro dei lavori di questa Commissione. Quelle domande riceverebbero risposte ricomprendendo anche legittimamente la gestione che è avvenuta a livello territoriale. Avete lasciato fuori le regioni, vi siete assunti una grande responsabilità. Come possiamo accertare la verità dei fatti se teniamo fuori le regioni? Chiaramente avete dato un indirizzo politico a questa Commissione: mi riferisco a tutta la cassa che avete apparecchiato mediaticamente, a tutti i video in cui mi avete diffamato. Avete detto addirittura il sistema Conte, avete parlato di tangenti. Volete assumere la responsabilità? Oggi viene qui e si nasconde dietro le vittime del Covid". Lo afferma il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte nel corso della sua audizione in Commissione Covid.