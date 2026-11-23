Tensioni ai cortei di Torino, identificati una trentina di antagonisti

Al momento sono una trentina gli antagonisti identificati per le tensioni avvenute a Torino durante i cortei di venerdì e sabato notte. Sugli episodi indaga la digos della Questura di Torino. Una ventina sono stati identificati in relazione agli episodi di venerdì, mentre una decina per quelli avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Venerdì, durante il corteo contro la guerra e il carovita, si erano verificati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine in diversi punti del centro cittadino. Sabato notte invece gli scontri erano avvenuti nel quartiere Vanchiglia, durante il corteo seguito ai festeggiamenti per i trent'anni del centro sociale Askatasuna. Nei pressi dell'edificio di corso Regina Margherita 47, sgomberato il 18 dicembre 2025, i manifestanti avevano lanciato bottiglie e sparato fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine, che avevano risposto con idranti e lacrimogeni.