Ricca (Lega) chiede più polizia locale nelle zone rosse di Torino

I 150mila euro aggiuntivi stanziati dalla Regione Piemonte per la polizia locale devono essere destinati con priorità alle zone rosse di Torino . È la richiesta di Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, dopo l'approvazione da parte della giunta dello schema del Patto per la sicurezza integrata con le otto prefetture piemontesi. "Ulteriori 150mila euro, in aggiunta al milione già messo a bilancio per la polizia locale, sono un segno di attenzione importante verso la sicurezza dei nostri territori. La polizia municipale è il primo presidio di prossimità per i cittadini. Rafforzarne la presenza nelle ore in cui il disagio si sente di più significa dare risposte concrete e visibili", afferma Ricca. "Per questo chiederemo all'assessore Bussalino di destinare queste risorse prioritariamente alle zone rosse di Torino indicate dal Prefetto, e di sostenere questa indicazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - aggiunge -. È lì che si concentrano le criticità maggiori, ed è lì che servono più agenti in strada. La Lega, anche a livello regionale, dimostra ancora una volta che la sicurezza dei piemontesi è un tema centrale che va affrontato con soluzioni concrete", conclude Ricca.