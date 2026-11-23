Montaruli (FdI), legami tra politica istituzionale e autonomi di Askatasuna

"Esiste purtroppo una commistione tra una parte della politica istituzionale e la frangia più estremista della galassia autonoma d'Italia. Questa è la realtà dei fatti ed è interamente imputabile al campo largo". Lo afferma Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo alla trasmissione Corrente Alternata su Giornale Radio, a proposito di Askatasuna e delle manifestazioni a Torino. "L'aspetto più grave è documentato dalle immagini che ritraggono parlamentari e consiglieri regionali del campo largo partecipare agli spezzoni di Askatasuna e frapporsi tra le forze dell'ordine e gli attivisti del centro sociale - prosegue -. Evidentemente esistono anche gli audio di parlamentari e consiglieri regionali che minimizzano le azioni violente degli esponenti della galassia di Askatasuna, arrivando a definire le molotov come delle semplici bottiglie con lo stoppino. Tutto questo è una realtà sotto gli occhi di tutti". "L'ultima manifestazione effettuata da Askatasuna in occasione dell'anniversario dei 30 anni è solo una provocazione, che è però anche sintomo dell'inizio di una debolezza di questo centro sociale - sottolinea Montaruli-. Grazie al governo Meloni, finalmente, non può più disporre dello stabile di corso Regina Margherita 47 a Torino". La deputata chiede inoltre al Comune di Torino di rendere noti i nomi dei soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse per il recupero dell'edificio. A suo giudizio, la presenza del Comitato Vanchiglia Insieme ai festeggiamenti per il trentennale dimostrerebbe che il gruppo fa parte della galassia di Askatasuna. "Non si giochi quindi alle tre carte, vogliono far rientrare dalla finestra ciò che il governo Meloni ha cacciato dalla porta?".