Torino nel beauty case

Dicono che… nella multinazionale francese della bellezza sia tornato di moda il made in Piemonte. Due nomine ai vertici di L’Oréal Italia, due manager con un robusto pedigree torinese e altrettante poltrone nel Comitato esecutivo. A dimostrazione che, quando si tratta di sfornare cervelli destinati a fare carriera nel mondo, da queste parti la produzione non si è ancora fermata. Il primo è Marco Giolla, nuovo direttore finanziario del colosso della cosmetica. Un piemontese d'adozione, almeno per gli studi universitari: dopo il liceo scientifico Bramante di Magenta, nel Milanese, ha frequentato l’Università di Torino. In L’Oréal dal 1996, ha trascorso trent’anni a far quadrare i conti tra Brasile, Francia, Regno Unito e Irlanda, arrivando fino alla direzione finanziaria delle Operations globali. Ora prende il posto di Lorenzo Vitale, promosso a responsabile finanziario della zona Sapmena, il vasto scacchiere che comprende Asia meridionale e Pacifico, Medio Oriente e Nord Africa. L'altro è Diego Salvo, ingegnere gestionale sfornato dal Politecnico di Torino nel 2002, che torna a dirigere lo stabilimento di Settimo Torinese. Dopo gli esordi in Nestlé e Procemsa, era entrato proprio nella fabbrica piemontese di L’Oréal nel 2011, prima di spiccare il volo verso Istanbul e Rambouillet, in Francia, dove ha guidato gli impianti del gruppo. Adesso il ritorno a casa, sulla poltrona lasciata da Chiara Sburlati, chiamata a un incarico nella catena di approvvigionamento della divisione Dermatological Beauty. Salvo ritrova uno stabilimento aperto nel 1960, tra i principali poli produttivi europei del gruppo, dal quale partono cosmetici destinati a 29 Paesi. Una bella responsabilità, oltre che un ritorno alle origini professionali. Insomma, due carriere internazionali con il timbro degli atenei torinesi. E in un Piemonte che fatica a trattenere i suoi talenti, ogni tanto qualcuno torna. Anche se, per fare strada, ha dovuto prima preparare le valigie. Magari proprio con un beauty case L’Oréal.