Confartigianato, modifiche retroattive al Superbonus insostenibili per le imprese

Le modifiche al Superbonus previste dalla Legge di Bilancio preoccupano le imprese edili. La proposta, se confermata, prevede di spalmare in dieci anni, fino al 2036, le compensazioni fiscali riconosciute per il 2027, intervenendo su lavori già eseguiti e costi anticipati dalle aziende. "Si rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto delle costruzioni. È una mossa insostenibile per i bilanci delle imprese che hanno anticipato i costi dei cantieri contando su scadenze poi posticipate. La modifica può provocare gravi problemi di liquidità e compromettere la tenuta delle aziende" avverte Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte . Alle incertezze sui crediti si aggiungono i rincari delle materie prime e dell'energia. Secondo Confartigianato, tra febbraio e settembre il gasolio industriale al netto delle tasse è aumentato del 54,3%. Per un mezzo pesante, il pieno da 900 litri è passato da 1.503,78 a 1.971,61 euro. Aumenti che investono anche bitume, acciaio e prodotti derivati dal petrolio. "Le imprese non riescono più ad assorbire questa escalation di costi. Il gasolio serve anche per escavatori, autocarri e macchine operatrici: con questi rincari si rischia di lavorare in perdita, rallentare i cantieri o rinunciare alle commesse" sottolinea Enzo Tanino, presidente di Confartigianato Piemonte Edilizia. Confartigianato chiede al governo di rinunciare alla modifica sui tempi di recupero dei crediti e di estendere alle imprese edili i meccanismi di compensazione per gli aumenti dei carburanti. "Serve inoltre un piano stabile e di largo respiro che permetta alle aziende di programmare attività e risorse" conclude Tanino.