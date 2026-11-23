CINQUE CERCHI

Olimpiadi, vent'anni dopo si brinda. Ma l'eredità è ancora da smaltire

Cirio e Abodi esaltano il tesoretto da 79 milioni, ma soltanto 48 interventi su 67 sono conclusi. La Corte dei conti aveva giudicato negativamente la gestione e stima oltre 35 milioni di manutenzioni future. A Cesana si deve ancora demolire la pista da bob

Vent’anni per chiudere i conti con un’Olimpiade. E non è ancora finita. Mentre Alberto Cirio celebra il post Torino 2006 come esempio di «buona amministrazione», la Corte dei conti continua a chiedere chi pagherà la manutenzione degli impianti, la pista di bob di Cesana attende ancora l’aggiudicazione dell’appalto per essere demolita e nove interventi sono destinati a trascinarsi fino al 2028. Il presidente della Regione brinda al “tesoretto” olimpico, ma nel bilancio dell’eredità dei Giochi restano strutture inutilizzate, milioni spesi per riconvertirle e nuovi oneri che si annunciano per le casse pubbliche.

Nell’incontro di oggi al Grattacielo Piemonte, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, è stato annunciato il passaggio alla Regione, dal prossimo 12 dicembre, delle competenze finora affidate al commissario governativo Vincenzo Coccolo. La dote complessiva degli interventi ammonta a 79 milioni: i 75 milioni residuati dai finanziamenti olimpici, destinati dalla legge 65 del 2012 alla manutenzione e alla riqualificazione degli impianti, più altri 4 milioni stanziati dal Governo.

«Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro grande e condiviso», sostiene Cirio, che parla di «serietà, determinazione e senso di responsabilità». Gli fa eco Abodi: «Un esempio di sana e buona amministrazione». I risultati annunciati sono 48 interventi conclusi su 67, altri dieci da completare entro il 12 dicembre e nove, i più complessi, da ultimare entro il 2028. Dunque, a oggi, quasi il 30 per cento delle opere programmate deve ancora essere terminato. E per le ultime bisognerà aspettare ventidue anni dalla conclusione dei Giochi.

La bocciatura della Corte dei conti

A ridimensionare gli entusiasmi bastano le conclusioni della relazione della Corte dei conti, pubblicata nel maggio 2025 dopo un’approfondita indagine sulla gestione della Fondazione XX marzo 2006. Il giudizio dei magistrati contabili è inequivocabile: «I risultati della gestione in esame, sia sotto il profilo economico, sia per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e valorizzazione dei siti olimpici sono complessivamente negativi».

La Fondazione, della quale quest’anno è stata deliberata l’estinzione, aveva inoltre quasi interamente consumato i 10 milioni conferiti inizialmente dagli enti pubblici fondatori, tra perdite e costi di funzionamento superiori ai ricavi. Gli impianti sportivi e le strutture ricettive in montagna si sono rivelati di scarso interesse dopo i Giochi. Le uniche opere capaci di produrre introiti significativi e utilizzate con continuità sono state il Palaolimpico, oggi Inalpi Arena, e il Palavela.

Quanto al celebrato tesoretto, non si tratta di risorse generate dai profitti delle Olimpiadi, bensì di finanziamenti pubblici rimasti inutilizzati e successivamente destinati agli interventi post olimpici. Alla fine del 2024, secondo la stessa Corte, dei 75 milioni iniziali ne restavano circa 17, già interamente assegnati a opere programmate.

Leggi qui la Corte dei conti sul post olimpico

Cesana, 110 milioni per costruire e 7,6 per demolire

Il caso più clamoroso resta quello della pista di bob di Cesana. Costata circa 110 milioni, chiusa nel 2011 dopo appena sei anni di attività, è diventata il monumento agli errori di programmazione del post olimpico. Oggi Cirio ne celebra la soluzione attraverso la riqualificazione ambientale. Peccato che Scr Piemonte abbia pubblicato soltanto lo scorso 3 novembre il bando per la demolizione, dal valore stimato di 7,6 milioni, con scadenza delle offerte il 10 dicembre. Prima di cancellare quell’impianto dal paesaggio dell’Alta Valle bisognerà ancora attendere. A Pragelato, intanto, prosegue il percorso di riconversione dell’area dei trampolini del salto, altro simbolo delle difficoltà del dopo Giochi.

E soprattutto c’è il problema di ciò che resterà in funzione. In una nuova deliberazione depositata il 2 febbraio 2026, la Corte dei conti ha preso atto delle misure correttive annunciate dagli enti, ritenendole potenzialmente idonee a superare le criticità, ma ha sollevato un’ulteriore questione: le manutenzioni straordinarie degli impianti comporteranno, secondo le stime trasmesse dalla Regione, oltre 35 milioni di spesa tra il 2026 e il 2030, da 6 a 8 milioni ogni anno, in larga parte a carico dei Comuni olimpici e delle loro Unioni. Una previsione ancora incompleta, sulla quale i magistrati chiedono aggiornamenti e chiarimenti circa le possibili coperture regionali e statali entro il 31 dicembre.

Le nuove ambizioni di Lo Russo

Anche Stefano Lo Russo, pur rivendicando le ricadute positive dei Giochi, dalle infrastrutture alle Atp Finals appena concluse, riconosce l’errore commesso nel rinunciare al riutilizzo di Cesana e Pragelato per Milano-Cortina 2026. «Nel caso di Cesana si è arrivati a dover impiegare ulteriori fondi pubblici per la dismissione definitiva dell’impianto», osserva il sindaco. Salvo poi rilanciare l’ambizione di candidare Milano, Torino e Genova alle Olimpiadi estive.

Difficile negare quanto Torino 2006 abbia contribuito a trasformare la città e la sua capacità di attrarre grandi eventi. Ma altrettanto difficile scambiare per un successo amministrativo complessivo una vicenda che, dopo due decenni, richiede ancora demolizioni, riconversioni e ingenti risorse pubbliche. Prima di festeggiare la chiusura dei conti, bisognerebbe almeno averli chiusi.