Telefono Rosa Piemonte, un manifesto per la giornata contro violenza donne

"Se ti volti dall'altra parte, rafforzi la violenza maschile sulle donne. Se prendi posizione, agisci per contrastarla". È il messaggio del manifesto realizzato da Telefono Rosa Piemonte in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per richiamare l'attenzione sul peso dell'indifferenza e sulla responsabilità collettiva nel contrasto alla violenza di genere. Secondo l'associazione, la violenza contro le donne non può essere considerata una questione privata. Stereotipi, silenzi e giustificazioni contribuiscono a minimizzarla, mentre mettere in dubbio le parole delle vittime o giudicarne le scelte rischia di aggravare il loro isolamento. "La violenza mi ha ferita, l'indifferenza mi ha lasciata sola". È un altro dei messaggi scelti per la campagna, che sottolinea l'importanza dell'ascolto e del sostegno alle donne che subiscono violenza. Per Telefono Rosa Piemonte non basta rompere il silenzio se le testimonianze non trovano una comunità capace di accoglierle senza pregiudizi. "La responsabilità è di chi agisce la violenza. Riconoscerne anche collettivamente la gravità e rifiutarne ogni minimizzazione è fondamentale per contrastarla. Nessuno può chiamarsi fuori da questo impegno, in nessun contesto e a nessun livello", sottolinea Telefono Rosa Piemonte, invitando a non voltarsi dall'altra parte.