FIANCO SINISTR

Garavini divide ancora la sinistra: rimosso il passato in Rifondazione

La Cgil celebra il centenario del grande sindacalista, ma sorvola sul fondatore del Prc. Ferrero insorge contro la "dimenticanza" e riapre i conti con i compagni. Tornano i veleni della defenestrazione del 1993, gli sgambetti e le antiche faide

Ci sono ferite che nella sinistra non si rimarginano neppure dopo un secolo. E così, mentre ci si prepara a celebrare i cent'anni dalla nascita di Sergio Garavini, una delle figure più nobili dell’aristocrazia comunista italiana, la commemorazione finisce per riaprire antichi rancori, rivalità mai sopite e conti politici rimasti in sospeso. A sollevare il caso è Paolo Ferrero, ex ministro, già segretario nazionale e oggi segretario provinciale torinese di Rifondazione comunista, con una lettera aperta alla Cgil Piemonte e alla Fondazione Di Vittorio, organizzatrici del convegno in programma venerdì 27 novembre al Combo di Torino.

Il titolo dell'iniziativa è “Il sindacato di Sergio Garavini (1926-2026)”. E proprio qui, secondo Ferrero, sta il problema: celebrare il sindacalista dimenticando, o quantomeno mettendo tra parentesi, il politico. Soprattutto il fondatore e primo segretario di Rifondazione comunista, il partito nato dalle macerie del Pci dopo la svolta della Bolognina.

Il comunista dal sangue blu

Figlio di Eusebio Garavini, industriale dell’automobile e proprietario dell’omonima carrozzeria, Sergio apparteneva a quell’alta borghesia torinese che, per formazione e convinzione, aveva scelto di stare dall’altra parte della barricata sociale. Alto, elegante, modi cortesi, eloquio colto e misurato, era quanto di più distante si potesse immaginare dallo stereotipo del tribuno operaio. Eppure, pochi come lui seppero interpretare le aspirazioni, le sconfitte e le conquiste dei lavoratori della Fiat.

Dall'antifascismo maturato al Politecnico all'iscrizione al Pci nel 1948, la sua fu una militanza senza concessioni. Quello stesso anno sposò Maria Teresa “Sesa” Tatò, sorella di Antonio “Tonino” Tatò, destinato a diventare lo storico segretario personale di Enrico Berlinguer. Dopo la pesantissima sconfitta sindacale del 1955, assunse la guida della Fiom torinese. Segretario della Camera del Lavoro di Torino dal 1960, protagonista della riscossa operaia del 1962, poi dirigente nazionale della Cgil e della Fiom, Garavini attraversò tutte le grandi stagioni del conflitto industriale, dall’autunno caldo alla marcia dei quarantamila, fino alla battaglia sulla scala mobile.

Era un comunista della scuola di Pietro Ingrao, radicale ma profondamente antistalinista, capace di votare contro la radiazione del gruppo del Manifesto dal Pci quando il dissenso poteva costare carissimo. Un uomo abituato a stare in minoranza, anche quando sarebbe stato più conveniente adeguarsi.

La storia con la scolorina

La lettera di Ferrero, inviata oggi 23 novembre, va subito al punto: «Il nodo è la cancellazione del suo ruolo di segretario nazionale di Rifondazione Comunista». Il programma del convegno, in effetti, è ricco di interventi e testimonianze, da Giorgio Airaudo a Francesco Sinopoli, da Stefano Fassina ad Alice Ravinale, fino a Chiara Gribaudo e Pasquale Tridico. Ci sono storici, sindacalisti, esponenti politici, molti Garavini non solo non l’hanno conosciuto ma manco hanno molto a che spartire. C’è una tavola rotonda dedicata alla stagione degli accordi del 1992-93, ma manca una sessione dedicata alla nascita di Rifondazione e non figura alcun rappresentante del partito fondato da Garavini.

Ferrero ricorda il peso che quel partito ebbe proprio a Torino, quando si oppose agli accordi sindacali del 1992 e contribuì a costruire un’alternativa politica al centrosinistra. Alle comunali del giugno 1993, nello schieramento guidato da Diego Novelli contro Valentino Castellani, Rifondazione superò il 14% dei voti, mentre il Pds rimase sotto il 10%.

Per l’ex ministro, ridurre il ricordo di Garavini agli interventi delle forze oggi rappresentate in Parlamento ed escludere Rifondazione significa amputare la storia del movimento operaio torinese. E la sua conclusione è severa: «Trovo questa scelta doppiamente sbagliata».

Il “tradimento” dei compagni

Ma è quando rievoca la fine politica di Garavini che la lettera assume un tono più personale. Ferrero ricorda di essersi opposto, nel Comitato politico nazionale, alla sua defenestrazione dalla segreteria di Rifondazione nel 1993, pagando quella scelta con l’emarginazione negli equilibri interni del partito. E soprattutto dice di conservare «il vivo ricordo della sofferenza umana e politica» provocata al dirigente torinese da quella vicenda. Una pagina dolorosa, anche perché consumata tra uomini che avevano condiviso la battaglia contro lo scioglimento del Pci.

Armando Cossutta, il presidente del nuovo partito, e Garavini erano due comunisti difficilmente conciliabili. Il primo, depositario di una tradizione togliattiana fatta di organizzazione, disciplina e gestione del potere interno; il secondo, ingraiano, intellettualmente autonomo, refrattario agli apparati. Nel giugno-luglio 1993 Garavini fu messo in minoranza e costretto a lasciare la segreteria. A succedergli, dopo una fase di transizione, sarebbe arrivato nel 1994 Fausto Bertinotti, l'elegante vanverologo in cachemire che proprio Cossutta contribuì a portare alla guida del partito.

Garavini ne uscì profondamente amareggiato. Nel 1995 partecipò alla rottura con Rifondazione, insieme a Luciana Castellina e ad altri dirigenti favorevoli a una diversa prospettiva di unità della sinistra. Aveva contribuito a fondare un partito per salvare un’identità politica e finì per essere allontanato proprio da quella comunità.

Una memoria senza riconciliazione

Ferrero torna oggi su quella storia con un’accusa che supera la semplice polemica sull’elenco degli invitati. «Non è con l’obliterazione, con la cancellazione di qualche volto dalle foto, che si commemora un dirigente fieramente comunista e radicalmente antistalinista», scrive. E ricorda gli slogan dei primi anni di Rifondazione, «liberamente comunisti» e «il cuore dell’opposizione», come parte integrante dell'eredità di Garavini.

Il bersaglio è una memoria selettiva, capace di celebrare il grande sindacalista ma restia a fare i conti con le sue scelte politiche più divisive. Un’accusa alla quale gli organizzatori potranno certamente replicare, rivendicando il carattere sindacale dell’iniziativa. Resta però difficile raccontare integralmente Garavini senza affrontare gli ultimi dieci anni della sua vita, quando la questione dell’identità comunista divenne per lui importante quanto quella operaia.

Morì nel settembre 2001, dopo aver trascorso gli ultimi anni a cercare nuove ragioni di unità in una sinistra sempre più frammentata. Conservava l’eleganza e la compostezza dell’uomo di altri tempi, insieme all’amarezza di chi aveva conosciuto le sconfitte inflitte dal padrone e quelle, forse più dolorose, ricevute dai compagni.

A cent'anni dalla nascita, il suo nome continua a dividere gli eredi di quella storia. E c’è qualcosa di malinconico nel vedere una sinistra che non riesce a mettersi d’accordo neppure su come ricordare uno dei suoi uomini migliori. Garavini aveva dedicato gli ultimi anni a ricomporre le divisioni dei comunisti. Un quarto di secolo dopo la sua morte, i comunisti litigano ancora su di lui.