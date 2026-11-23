OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico senza fondi, l'Inps boccia la cassa

Arrivano i primi rigetti delle domande presentate da Seli Overseas per 300 operai. La Cisl aveva contestato le motivazioni: "È rischio d'impresa". Richiamati temporaneamente 140 lavoratori, ma i cantieri principali restano fermi. E il traguardo del 2028 si allontana

Prima sono finiti i soldi, adesso rischia di saltare anche la cassa integrazione. Per il Terzo Valico arriva un'altra tegola, questa volta dall’Inps. “Stato della domanda: respinta”. È il messaggio che alcuni lavoratori della Seli Overseas, società controllata interamente da Webuild, stanno ricevendo attraverso il portale dell’istituto previdenziale. A mostrarlo in anteprima è stato il Tgr Piemonte, documentando i primi rigetti delle richieste di ammortizzatori sociali presentate a metà ottobre per 300 operai impegnati nei cantieri dell’Alessandrino.

Fino al 20 novembre le pratiche risultavano ancora in lavorazione. Adesso stanno arrivando i primi dinieghi, anche se manca una conferma ufficiale dell’Inps sull’esito complessivo delle domande. Una novità che rischia di complicare ulteriormente la situazione occupazionale e di mettere l’azienda di fronte alla necessità di decidere come gestire i lavoratori rimasti senza attività.

La Cisl aveva avvertito

La Filca-Cisl, sindacato maggioritario tra le maestranze, aveva sollevato dubbi fin dall’inizio sulla possibilità di ottenere la cassa integrazione ordinaria, richiesta per tredici settimane. Il motivo riguarda la natura stessa dello stop ai cantieri. «Avevamo sollevato dei dubbi sulla richiesta di cassa integrazione perché non vedevamo le motivazioni per essere accettata», spiega Luca Lavezzaro, della Filca-Cisl di Alessandria. Secondo il sindacalista, la sospensione non deriverebbe da circostanze geologiche, ambientali, climatiche o comunque impreviste e imprevedibili, ma da quello che viene comunemente definito «rischio d’impresa».

Una distinzione decisiva. Se l’Inps confermasse il rigetto delle domande, verrebbe meno la copertura previdenziale sulla quale l’azienda aveva fatto affidamento per gestire la sospensione delle attività. Resterebbe inoltre da chiarire il trattamento economico dei periodi già trascorsi senza lavorare.

Centoquaranta al lavoro, gli altri aspettano

Nel frattempo, 140 dei 300 dipendenti interessati dalla richiesta di cassa sono stati richiamati al lavoro. Ma non si tratta della ripartenza dei cantieri bloccati. Dopo il confronto con i sindacati del 17 novembre, Seli Overseas ha disposto il loro impiego temporaneo a Serravalle Scrivia, su lavorazioni già commissionate, indicativamente fino alla fine dell’anno.

Restano invece ferme le attività principali nei cantieri di Radimero, ad Arquata Scrivia, e Val Lemme, a Voltaggio, dove il contenzioso economico tra il consorzio Cociv, guidato da Webuild, e Rete Ferroviaria Italiana continua a impedire il ritorno alla normalità.

La crisi, peraltro, ha già coinvolto altre imprese dell’indotto: nelle scorse settimane si erano aggiunti 36 lavoratori in cassa integrazione tra Collins e Consorzio Val Lemme, mentre una ditta subappaltatrice aveva già proceduto a 16 licenziamenti. Complessivamente, tra Piemonte e Liguria, la grande opera occupa circa 1.800 persone.

Tre miliardi di contenzioso

All’origine del blocco resta lo scontro sui finanziamenti. La scorsa estate Webuild ha chiesto circa 3 miliardi aggiuntivi per far fronte a extracosti e varianti in corso d'opera. Secondo il gruppo, Rfi deve ancora riconoscere e pagare lavori già eseguiti, fatture scadute e modifiche progettuali non istruite. La società ferroviaria sostiene invece di aver già corrisposto le somme dovute e ha ordinato la ripresa dei lavori.

Il Governo ha inserito nella manovra 2,45 miliardi per il Terzo Valico: 1,6 miliardi nel biennio 2027-2028 e altri 850 milioni tra il 2029 e il 2030. Stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio che, dunque, non risolvono le difficoltà finanziarie immediate.

Come lo Spiffero ha riferito nei giorni scorsi, lo stesso viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha ammesso che le risorse disponibili per il 2026 sono esaurite. Intanto il costo dell'intero progetto, comprendente anche il nodo ferroviario di Genova, è destinato a salire dagli attuali 10,6 a 13,7 miliardi di euro.

Il 2028 sempre più incerto

Le conseguenze si misurano anche sul cronoprogramma. L’abbattimento di uno degli ultimi diaframmi della galleria, inizialmente previsto per dicembre, è già stato rinviato a gennaio o febbraio 2027. Gli scavi risultano completati al 97%, ma quella percentuale riguarda soltanto le escavazioni, non l’intera infrastruttura. Restano da realizzare e completare ulteriori opere civili, l’armamento ferroviario, gli impianti tecnologici e i collaudi.

Il traguardo ufficiale del 2028 appare sempre più difficile da rispettare. E ora il possibile rigetto della cassa integrazione pone anche un problema immediato alla società del gruppo Webuild. Lavezzaro indica due strade: «Quella più auspicabile, e secondo noi percorribile, è riprendere le lavorazioni e richiamare tutte le maestranze al lavoro». L’alternativa è che l’azienda dichiari apertamente le proprie intenzioni qualora non voglia ripartire.

Dopo quattordici anni dall’apertura dei cantieri, il Terzo Valico ha quasi terminato gli scavi. Ma tra miliardi ancora da rendere disponibili, vertenze economiche e operai sospesi dal lavoro, la data della ripartenza resta senza risposta.