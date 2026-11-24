ALTA TENSIONE

"È associazione a delinquere: su Askatasuna parlano i fatti"

L'ex pm Rinaudo non ha dubbi sul processo al centro sociale: "Un'organizzazione strutturata, con strategie anche militari". Il ruolo dei collettivi universitari, le responsabilitÃ dei vertici dell'Ateneo e quell'area grigia della borghesia torinese che giustifica i violenti

«Parlare di associazione a delinquere riferendosi ad Askatasuna mi pare naturale, fisiologico, il minimo, direi». Eppure, se le parole dell’ex magistrato Antonio Rinaudo – che, quand’era sostituto procuratore in prima linea contro l’eversione, a quattro anarchici insurrezionalisti torinesi contestò addirittura la finalità di terrorismo – sembrano la traduzione giuridica dell’ovvio, quel capo d’imputazione nei confronti di 16 imputati è stato escluso in primo grado.

Ora si attende il pronunciamento della Corte d’Appello, alla quale la Procura generale, con Giancarlo Avenati Bassi e Manuela Pedrotta, ha chiesto di riconoscere l’associazione per delinquere nei confronti degli imputati, ritenuti parte di un gruppo «dedito alla commissione di delitti», tra cui la pianificazione e la preparazione di manifestazioni violente contro i cantieri della Tav in Valle di Susa.

Dottor Rinaudo, lei non mostra dubbi sull’associazione per delinquere. Ma che cosa è lecito attendersi dalla sentenza, dopo che in primo grado i giudici hanno escluso il capo d’imputazione ora riproposto dalla Procura generale?

«Ribadisco, mi pare che l’accoglimento della richiesta della Procura sia il minimo. Un’ipotesi che non deve sconvolgere le coscienze di nessuno. È un fatto che ogni volta che i componenti di Askatasuna pongono in essere delle azioni lo fanno, come si dice in termini giuridici, attraverso condotte commesse in concorso di persone. E queste non sono persone che si ritrovano insieme casualmente. Sotto c’è sempre un piano preordinato, un’organizzazione materiale, ideologica. E militare: basta vedere come agiscono nelle manifestazioni, con strategie che rimandano alle falangi romane, con le prime file che vanno allo scontro con le forze dell’ordine per poi essere sostituite dalle seconde».

Senza voler entrare nel merito delle decisioni dei giudici, tornando all’attesa sentenza, lei sembra avere un auspicio ben chiaro. Insomma, si aspetta che venga accolta la richiesta della Procura?

«Io penso che tutto il materiale probatorio che la Procura ha messo sul tavolo possa far sì che i giudici si convincano dell’esistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il reato di cui all’articolo 416 del Codice penale. Senza ombra di dubbio. Askatasuna, al di là del luogo fisico, è un’organizzazione strutturata».

La procuratrice generale Lucia Musti, nei mesi scorsi, fece esplicito riferimento a quell’area grigia della borghesia colta torinese che giustifica i violenti. Può pesare sulla decisione dei giudici quest’area di pensiero, innegabilmente presente in città?

«Deve pesare meno di zero. Un conto è il sentimento sociale, altro è l’aspetto giuridico. Quando vengono posti sul tavolo elementi concreti, non c’è e non ci deve essere area grigia che tenga. Chi pensa il contrario deve farsene una ragione. Anche negli anni di piombo c’era chi definiva i terroristi compagni che sbagliavano, poi ha dovuto prendere atto che si trattava di bande armate».

Altra questione: il futuro dello stabile sgomberato lo scorso dicembre. Sembra che tra chi potrebbe farsi avanti per ottenerne l’utilizzo ci sia anche il Comitato Vanchiglia, lo stesso che ha visto molti suoi aderenti partecipare alla festa per i trent’anni di Askatasuna, finita tra lanci di bottiglie e scontri con la polizia. Quali accorgimenti e misure, a suo parere, andrebbero adottati nella procedura per l’affidamento dell’immobile?

«La stessa attenzione che si deve usare quando in una gara d’appalto compaiono società dietro le quali si celano la ’ndrangheta, la mafia e altre organizzazioni criminali».

Dottor Rinaudo, da tempo lei indica tra i pericoli reali la saldatura tra Askatasuna e parte dei movimenti studenteschi artefici delle occupazioni, come quelle di Palazzo Nuovo e del Campus Einaudi. Anche in questo caso una precisa strategia e un’accurata organizzazione?

«Certamente. È pacifico che alcuni collettivi non siano altro che l’espressione di Askatasuna nel mondo universitario. Altrettanto evidente è che dietro le occupazioni non ci sia altro che la perpetuazione di quelle manifestazioni di piazza violente, così come sono violente le stesse occupazioni».

Lei ha indicato anche responsabilità dei vertici dell’Ateneo.

«Ma è ovvio. Non si chiede all’Università di prevedere le occupazioni, ma quando queste vengono messe in atto bisogna intervenire a garanzia di chi frequenta l’Ateneo, ma anche a tutela dei beni. Di fronte a più di 300mila euro di danni, alcune domande qualcuno dovrebbe porsele. Vogliamo tornare agli anni Novanta, quando venne occupato Palazzo Nuovo? All’epoca c’era un magistrato che intervenne e ordinò lo sgombero: si chiamava Antonio Rinaudo».

Quanto è pericoloso il legame che unisce il centro sociale, parte dei movimenti studenteschi, ma anche alcuni docenti molto più che accondiscendenti verso queste azioni?

«Può essere molto pericoloso. Nel momento in cui sale in cattedra un docente che sposa l’ideologia di Askatasuna o che, pur non condividendola, ne giustifica i metodi di lotta, io sono estremamente preoccupato. Una preoccupazione che cresce di fronte all’atteggiamento tenuto nei confronti del professor Giovanni Boggero dopo le sue critiche alle occupazioni. Anziché sostenerlo, i vertici dell’Ateneo lo censurano: un paradosso che deve preoccupare».