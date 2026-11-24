Europa, immatricolazioni auto +3,4% a ottobre, +6% da inizio anno

Le immatricolazioni di auto in Europa occidentale (Ue, Regno Unito e Paesi Efta) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.128.252 a ottobre, il 3,4% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno il totale è di 11.682.800, con una crescita del 6% sull'analogo periodo del 2025. Stellantis ha immatricolato a ottobre 144.785 auto, con un calo dell'8% e una quota di mercato che scende dal 14,4% al 12,8%. Nei dieci mesi il gruppo ha consegnato 1.678.352 auto, pari al 3,5% in più, con la quota al 14,4% rispetto al 14,7%. Non è inclusa Leapmotor che ha immatricolato 14.056 auto (+246,4%) a ottobre e 102.156 da inizio anno (+390,4%). La quota di mercato del mese è 1,2% contro lo 0,4%, quella dei dieci mesi 0,9% rispetto allo 0,2%.