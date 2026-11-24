Europa, vetture elettriche al 23,4%, preferite le ibride al 36%

Il mix delle motorizzazioni nel mercato automobilistico dell'Unione Europea ha continuato a spostarsi verso le auto elettrificate. Nei primi dieci mesi del 2026 del 2026 sono state immatricolate 2.211.071 nuove auto elettriche a batteria, pari al 23,4% del mercato europeo e sufficienti a consolidare il secondo posto tra le tipologie di alimentazione più diffuse. La quota è in aumento rispetto al 16,4% registrato un anno prima. Le ibride hanno conquistato il 36% del mercato, confermandosi la scelta preferita dai consumatori europei. Al contrario, la quota complessiva delle vetture a benzina e diesel è scesa al 27,7% rispetto al 36,5% dello stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi dieci mesi dell'anno tre dei quattro principali mercati dell'Ue, che rappresentano complessivamente il 65% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita a doppia cifra: Francia (+79,4%), Germania (+60,7%) e Danimarca (+41%). Anche il Belgio ha segnato un incremento più contenuto, pari al 16,7%. Sono aumentate anche le immatricolazioni di auto ibride plug-in, che nel periodo gennaio-ottobre 2026 hanno raggiunto quota 961.959 unità. La crescita è stata particolarmente significativa in Italia (+73,1%), Spagna (+32,3%) e Germania (+11%). Di conseguenza, le nuove auto ibride plug-in hanno raggiunto una quota del 10,2% delle immatricolazioni nell'Ue, in aumento rispetto al 9,2% dello stesso periodo del 2025.