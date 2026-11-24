Data center all'ex centrale Ferraris di Trino, Gilardino commissario

Il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, è stato nominato commissario straordinario per la realizzazione del programma di investimento "Cavour Hyperscale Campus", il data center che verrà creato al posto dell'ex centrale Galileo Ferraris di Trino, individuato e dichiarato di preminente interesse strategico con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026. La nomina di Gilardino, d'intesa con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, è indicata in un decreto firmato dalla stessa presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto prevede la costruzione di un data center da oltre 4 miliardi di euro al posto dell'ex centrale termoelettrica Galileo Ferraris, dismessa dal 2013. La potenza complessiva del data center sarà compresa tra 300 e 400 megaWatt, mentre il programma autorizzativo prevede l'avvio della conferenza di servizi entro la fine del 2026, il rilascio dell'autorizzazione unica entro la fine del 2027 e l'apertura del primo lotto entro la fine del 2028. Alla presenza stabile di 300-350 tecnici altamente qualificati si aggiungerà, una volta a regime, un indotto di circa mille figure professionali.