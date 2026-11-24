Parte l'offerta di Intesa Sanpaolo per Mps

Parte l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 31,4 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena. Da oggi inizia il periodo di adesione che si concluderà il 22 gennaio prossimo. Intesa riconoscerà a ciascun azionista di Mps che aderirà all'offerta un corrispettivo unitario pari a 1,250 euro e 1,664 nuove azioni per ciascun titolo del Monte portato in adesione. Il pagamento del corrispettivo avverrà il 29 gennaio. Iniziata anche la campagna pubblicitaria promossa da Intesa Sanpaolo per chiedere di aderire all'offerta. Sulle pagine dei quotidiani viene ricordato come come tra gli obiettivi dell'operazione c'è quello di creare un leader europeo, con forti radici italiane, per accompagnate la crescita delle imprese e valorizzare il risparmio delle famiglie, consolidando il legale con i territori. Si ricorda inoltre la solidità di un grande gruppo bancario, con una comprovata capacità di creare e distribuire valore agli azionisti: 30,4 di euro distribuiti agli azionisti nel contesto del piano d'impresa 2022-2025. Nella campagna pubblicitaria viene ribadito il corrispettivo offerto da Intesa e si ricorda che agli azionisti di Monte dei Paschi di Siena viene offerto un premio del 15,3 per cento.