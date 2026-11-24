Università, occupato il dipartimento di Fisica a Torino

Da ieri sera è occupato il dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, in via Giuria. È il terzo polo universitario interessato dalla mobilitazione studentesca che va avanti da quasi un mese, dopo il Campus Einaudi e Palazzo Nuovo. Ad annunciare l'occupazione è stata l'assemblea degli studenti, che contesta le politiche del governo, i tagli all'università e le collaborazioni dell'ateneo con aziende che operano anche nel settore militare. "L'assemblea di Fisica si pone contro la guerra, il riarmo e l'utilizzo del nostro sapere in contesti bellici", scrivono gli occupanti in un comunicato. Tra i temi della protesta anche la precarietà nel mondo della ricerca, la carenza di aule e di spazi per lo studio e la socialità. Gli studenti inoltre chiedono la cancellazione delle collaborazioni con alcune aziende. "L'occupazione continuerà finché le nostre rivendicazioni non verranno accolte e messe in atto", annunciano gli studenti.