Stadio Grande Torino, il Comune stabilisce il pubblico interesse

La Giunta comunale di Torino approva questa mattina la delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta del Torino Football Club per la riqualificazione, valorizzazione e futura gestione dello stadio Olimpico Grande Torino. Ad annunciarlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, spiegando che "verrà anche presentato un emendamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione, perché la proposta che ha fatto il Torino prevede un diritto di superficie di 90 anni sia sullo stadio che sul Robaldo". "Il Consiglio comunale - illustra il sindaco - dovrà autorizzare la potenziale cessione del diritto di superficie delle due aree e il fatto che stiamo discutendo di questo durante la sessione di bilancio permette di arrivare a metà dicembre anche con l'autorizzazione del all'eventuale dismissione da parte dell'aula. Quindi siamo perfettamente in linea, anzi un pochino in anticipo, rispetto al cronoprogramma che avevamo immaginato". Quella della società granata, con il Politecnico, è una proposta di partenariato pubblico-privato che, sottolinea Lo Russo, "è stata esaminata dagli uffici comunali ed è stata giudicata valida e la delibera che ne dichiara il pubblico interesse è un passo molto concreto verso il futuro dello stadio Olimpico. Il Torino - ricorda - dovrà presentare un progetto definitivo che verrà valutato e messo in evidenza pubblica, quindi bisogna ancora aspettare per rendere noto il progetto, ma sicuramente il passo di stamattina è una pietra miliare". La delibera prevede anche che, alla scadenza dell'attuale concessione del 31 dicembre 2026, il Torino possa continuare a utilizzare lo stadio attraverso un provvedimento temporaneo, a condizioni che saranno definite dagli uffici comunali.