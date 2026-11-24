Fsp Torino, chiarimenti al Comune su concessione a Radio Blackout

Il sindacato di polizia Fsp chiede al Comune di Torino di chiarire le condizioni della concessione a canone agevolato dei locali comunali a Radio Blackout e di valutare l'opportunità di mantenerla. A sollevare la questione è il segretario generale provinciale Luca Pantanella, che contesta la presenza nel palinsesto di una trasmissione denominata "Acab" (acronimo di "All cops are bastards") e la presunta diffusione di informazioni sulla posizione delle forze dell'ordine durante i controlli del territorio. "Non è in discussione la libertà di stampa né il diritto di critica. Ma una cosa è il pluralismo dell'informazione, altra cosa è diffondere informazioni che possono agevolare chi intende eludere i controlli delle Forze dell'ordine. È una questione che merita risposte chiare", afferma Pantanella. Il sindacato chiede al sindaco e alla giunta di rendere pubbliche le condizioni della concessione, le agevolazioni economiche riconosciute all'emittente e le verifiche effettuate. "Il sospetto che emerge è quello di un'amministrazione fin troppo indulgente nei confronti di ambienti antagonisti che alimentano una costante contrapposizione allo Stato e alle sue istituzioni. Mentre i poliziotti sono quotidianamente impegnati a difendere la legalità, non possiamo accettare che il patrimonio pubblico venga gestito senza un'attenta valutazione delle responsabilità e delle ricadute di determinate scelte", aggiunge.