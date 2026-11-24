Lo Russo, sbagliato cancellare volo Torino-Francoforte

"Riteniamo sbagliata la scelta di togliere il Torino-Francoforte dalla prossima primavera e non crediamo che il collegamento su Monaco, che viene invece confermato, possa essere sufficiente". A ribadirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, spiegando che da Lufthansa non è ancora arrivata una risposta alla lettera riguardante la cancellazione del volo inviata da Città e Regione. "Francoforte è un hub di Lufthansa che collega praticamente tutto il mondo - ricorda il sindaco -, quindi avere un collegamento diretto da Torino permette al torinese di essere collegato ovunque. Il fatto che, dopo 55 anni, Lufthansa abbia annunciato la chiusura è certamente un problema e con il presidente Cirio crediamo che debba essere mantenuto". Lo Russo spiega poi che la questione di questa rotta "è una delle tante questioni aperte sull'aeroporto" e ricorda che "come Città di Torino, Genova e Milano, abbiamo promosso un incontro con i tre presidenti di Regione per discutere dell'integrazione del polo del nord-ovest degli aeroporti. Lo faremo il primo dicembre - conclude - per ragionare su come integrare meglio i quattro aeroporti che insistono su questo territorio ed essere più competitivi e un po' più forti nei confronti delle compagnie aeree che hanno negli aeroporti degli interlocutori che alle volte sono, come dire, sinergici".