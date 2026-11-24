Icardi, accellerare applicazione legge su intramoenia

Accelerare l'applicazione della legge regionale sull'attività libero-professionale intramoenia per frenare il passaggio dei professionisti all'extramoenia e ridurre le disomogeneità tra le aziende sanitarie piemontesi. È quanto chiede Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, che ieri pomeriggio ha ascoltato i direttori generali delle aziende sanitarie sullo stato di attuazione della legge regionale. Una nuova verifica è prevista entro la fine di gennaio. "Serve uno scatto in avanti per tutelare la sanità pubblica e frenare la fuga dei professionisti verso l'extramoenia", sottolinea Icardi, secondo il quale il percorso di attuazione della riforma è ancora a metà strada, anche a causa delle resistenze burocratiche e delle difficoltà organizzative. A preoccupare il presidente della Commissione è il passaggio di molti professionisti all'attività libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche, spesso legato alla difficoltà di garantire équipe e spazi adeguati. Un fenomeno che, secondo Icardi, sottrae risorse alle aziende sanitarie piemontesi. Una migliore organizzazione dell'intramoenia, inoltre, consentirebbe di alleggerire la pressione sulle liste d'attesa del servizio pubblico, offrendo una risposta ai cittadini che dispongono di fondi integrativi o coperture assicurative. Icardi ha chiesto il coinvolgimento di Azienda Zero e della Direzione regionale Sanità per dotare tutte le aziende piemontesi di un software gestionale unico, integrato con il Cup, e di modelli contrattuali per i rapporti con i soggetti terzi pagatori. Il presidente ha anche ribadito la disponibilità a valutare eventuali correttivi alla legge qualora emergano disposizioni di difficile applicazione.