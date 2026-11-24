Violenza sulle donne, 86 casi seguiti dalla polizia locale a Torino

Sono 86 i casi di maltrattamenti, stalking, molestie, minacce e altri reati ai danni di donne su cui è intervenuto nell'ultimo anno il Reparto di Prossimità della polizia locale di Torino, contro i 51 dell'anno precedente. I dati sono stati diffusi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Questa mattina gli agenti del Reparto di Prossimità hanno organizzato un flash mob in piazza San Giovanni, disponendosi in semicerchio attorno a scarpe rosse, a rappresentare le donne vittime di violenza incontrate e aiutate durante l'anno. "Le donne e gli uomini della Polizia Locale rappresentano un presidio fondamentale di ascolto, vicinanza e tutela per la nostra comunità. All'interno di questa attività, si inserisce anche l'impegno nel contrasto alla violenza di genere e al sostegno delle donne vittime di abusi - dichiara l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Marco Porcedda -. Lo scatto che diffondiamo oggi vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di riconoscere e contrastare questo fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso e lanciare un segnale a tutte le donne che vivono situazioni di difficoltà, ricordando loro che non sono sole e che possono rivolgersi alle istituzioni per trovare ascolto ed aiuto".