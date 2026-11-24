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Tassare i ricchi piace agli italiani, (campo) largo alla patrimoniale

Per il 67% degli intervistati da Swg Ã¨ giusto introdurre nuovi prelievi sui piÃ¹ abbienti. La proposta dei rossoverdi di Grimaldi Ã¨ la piÃ¹ gettonata quando si tratta di scegliere una misura. Ma restano i rischi di fuga dei capitali e di minori investimenti

Togliere ai ricchi è assai più popolare che ridurre la spesa pubblica. E promettere di abbassare le tasse aumentando quelle degli altri può essere elettoralmente conveniente. Almeno a sinistra. A fornire argomenti ai sostenitori della patrimoniale, impegnati in queste settimane nella stesura del programma del campo largo, è l’ultimo Radar di Swg, che registra un consenso trasversale all’introduzione di nuove imposte a carico dei più facoltosi. Un consenso con il quale dovrà fare i conti anche il centrodestra, mentre nel dibattito politico ed economico restano aperti gli interrogativi sulla sostenibilità e sull’efficacia di simili misure.

Secondo il sondaggio il 67% ritiene opportuno introdurre tasse aggiuntive per le persone molto ricche allo scopo di migliorare i conti pubblici e reperire risorse per opere e servizi. Il 29% ne è convinto, il 38% propende per il sì. I contrari sono il 24%, gli indecisi il 9%. Il dato politicamente più significativo è la trasversalità del consenso: se tra gli elettori del centrosinistra i favorevoli raggiungono l’85%, in quelli del centrodestra sono comunque maggioranza, attestandosi al 55%. Tra gli altri elettori la percentuale sale al 62%. In Italia, del resto, la ricchezza non gode di buona reputazione: a un misto di invidia sociale e diffidenza verso il successo economico si aggiunge il radicato pregiudizio che dietro ogni grande fortuna si nasconda qualche privilegio o qualche abuso, anziché la capacità di produrre valore.

Le tre ricette del campo largo

“Tax the rich”, tassare i ricchi, è lo slogan che il deputato torinese di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi sfoggia anche sulle magliette e che da tempo accompagna le battaglie parlamentari dei rossoverdi. Il modello è quello elaborato da Oxfam: un’imposta annuale sui patrimoni netti, immobili compresi, superiori a 5,4 milioni di euro, con aliquote progressive dall’1,7 al 3,5%. Gettito stimato dai promotori: 15,9 miliardi all’anno.

Il Pd si è invece orientato sulla proposta dell’economista francese Gabriel Zucman, che prevede una tassazione minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Il Movimento 5 Stelle preferisce intervenire sulle grandi ricchezze finanziarie sopra il milione di euro e sulle operazioni di trading ad alta frequenza. Perplessità sulla patrimoniale arrivano dalle componenti centriste e riformiste della coalizione. Il nodo resta irrisolto, nonostante l’obiettivo di chiudere il programma comune entro i primi giorni di dicembre.

La tentazione è bipartisan

Tra le singole misure sottoposte da Swg agli intervistati, quella che riscuote il maggior consenso è curiosamente una proposta del governo di centrodestra: l’exit tax, inserita nella legge di bilancio, sulle plusvalenze finanziarie di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, con la soglia degli 800mila euro indicata nel quesito. Piace al 65% degli italiani.

Segue, con il 60%, l’aumento della tassazione sulle grandi rendite finanziarie sopra il milione di euro, mentre il 59% approva la proposta di matrice Zucman. La patrimoniale di Avs ottiene il 55% e il contributo straordinario una tantum sulle ricchezze nette superiori ai 2 milioni il 52%. Soltanto l’introduzione di un’aliquota Irpef più elevata per i redditi oltre i 100mila euro annui non raggiunge la maggioranza (48%).

Grimaldi batte Schlein

Quando però agli intervistati viene chiesto di scegliere una sola misura, è la patrimoniale dei rossoverdi a raccogliere il maggior numero di preferenze: il 21%, che sale al 32% nell’elettorato di centrosinistra. Seguono l’exit tax (14%), la proposta fatta propria dal Pd (13%), la maggiore imposizione sulle rendite finanziarie e l’aumento dell’Irpef sui redditi elevati (entrambe al 12%), il contributo straordinario sui patrimoni sopra i 2 milioni (11%). Tra gli elettori del centrodestra prevale invece l’exit tax (22%), mentre quella di Avs raccoglie il 13%.

Il rischio della fuga dei capitali

La parte economicamente più interessante del sondaggio riguarda le motivazioni di quel quarto di italiani contrario a ogni ulteriore tassazione dei ricchi. Non è tanto il timore di finire personalmente nel mirino del fisco (13% dei contrari) a orientarne il giudizio, quanto la preoccupazione per le conseguenze sull’economia. Il 49% teme la fuga dei capitali all’estero, il 31% una contrazione degli investimenti, il 28% un aumento dell’elusione fiscale. Il 16% ritiene che i ricchi paghino già imposte molto elevate, il 10% giudica poco significativo il gettito che se ne ricaverebbe.

Sono alcune delle obiezioni sollevate dalle analisi della Tax Foundation. In un sistema economico aperto la mobilità dei capitali può ridimensionare sensibilmente il gettito atteso. E tassare un patrimonio anziché il reddito che produce significa prescindere dalla sua effettiva redditività e dalla disponibilità di liquidità del contribuente. Nel caso delle partecipazioni societarie, inoltre, il trasferimento all’estero può riguardare non soltanto la ricchezza personale, ma anche il controllo delle imprese e i loro centri decisionali.

È il discrimine tra due diverse impostazioni di politica economica: quella redistributiva, che punta a finanziare la riduzione delle imposte sui redditi medio-bassi attraverso nuovi prelievi sulle grandi fortune, e quella liberale, che individua nel contenimento della spesa pubblica la strada per alleggerire il carico fiscale complessivo. Il sondaggio misura il consenso verso nuove tasse, non il gettito che produrrebbero né la ricchezza che il Paese potrebbe perdere. E una maggioranza demoscopica non è una copertura di bilancio.