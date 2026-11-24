Ravinale (Avs), il Piemonte non può permettersi un altro inceneritore

Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un'interrogazione in Consiglio regionale sull'ipotesi di realizzazione di un nuovo inceneritore a Cavaglià, nel Biellese, chiedendo alla giunta di sospendere il procedimento autorizzativo in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Provincia di Biella. A sollevare la questione è la capogruppo Alice Ravinale. La scorsa settimana, riferisce Avs, A2A Ambiente ha depositato presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte un'istanza di autorizzazione ambientale per la realizzazione di un impianto per rifiuti speciali non pericolosi, con una capacità di 270 mila tonnellate. Si tratta dello stesso progetto respinto nel giugno 2024 dalla Conferenza dei servizi della Provincia di Biella, a cui si erano opposti diversi Comuni del territorio e le associazioni ambientaliste. Nel settembre scorso il Tar ha annullato il diniego, riconoscendo la competenza della Regione a seguito di modifiche normative. Contro la decisione la Provincia ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Ravinale ricorda che la Regione ha già autorizzato la realizzazione della quarta linea dell'inceneritore del Gerbido, attualmente in fase di progettazione, mentre è al vaglio della Regione Liguria l'ipotesi di un nuovo impianto in Valle Bormida, contro il quale si è sviluppata una mobilitazione nel basso Piemonte. "Abbiamo depositato un'interrogazione - spiega Ravinale - per chiedere al presidente Cirio se, anche a fronte degli altri progetti di inceneritori già in discussione, ritenga che la nostra Regione si possa permettere la realizzazione di un ennesimo termovalorizzatore a fronte dei costi ambientali che avrebbe e del circolo vizioso che si innescherebbe quanto alla riduzione dei rifiuti. In ogni caso - visto anche il ricorso della Provincia di Biella pendente innanzi al Consiglio di Stato sul procedimento autorizzativo conclusosi con diniego in Conferenza dei Servizi provinciale - chiediamo alla giunta di sospendere il procedimento in attesa di tale pronuncia".