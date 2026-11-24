Montaruli (Fdl), da Radio Blackout patto del caos con radicalismo arabo

"Un altro elemento conferma il patto del caos tra il mondo dell'estrema sinistra e quello arabo e sta in Radio Blackout, da sempre cassa di risonanza di Askatasuna e affini. La radio ormai alterna palinsesti in cui si alternano programmi in lingua straniera con quelli di avviso dei posti di blocco della polizia al fine di eluderne l'effetto". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Questo sodalizio va scardinato a iniziare da quelle istituzioni che lo ospitano e lo coprono, guarda caso sempre guidate dalla sinistra, come in tale evenienza l'amministrazione torinese. Fuori da ogni buonismo, non siamo di fronte a un tentativo di integrazione culturale, ma a un evidente accordo politico", prosegue Montaruli. "Non vi è nulla di culturalmente ammissibile e non può esserci la promozione dell'integrazione quando si dipingono le divise come un nemico da evitare. Radio Blackout è l'ennesimo tassello che prova l'esistenza del patto del caos, da noi sollevato a partire dal caso autistici inventati e denunciato anche nelle sedi europee la scorsa settimana a Bruxelles con il nostro eurodeputato Carlo Fidanza", conclude.