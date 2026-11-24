Marnati, Piemonte orientale polo europeo delle tecnologie al silicio

"Dobbiamo lavorare affinché il Piemonte orientale diventi un punto di riferimento europeo per lo sviluppo delle tecnologie legate al silicio. Novara e Vercelli devono imparare a ragionare come un unico territorio, superando i confini comunali e mettendo in rete competenze, risorse e infrastrutture. Solo così possiamo creare le condizioni per sostenere i grandi investimenti, rafforzare la competitività del territorio e massimizzare le opportunità di crescita". Lo ha dichiarato l'assessore regionale Matteo Marnati, intervenendo questa mattina a Novara all'assemblea pubblica di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. "Sull'insediamento di Silicon Box la Regione farà la sua parte fino in fondo, affiancando e supportando il Comune di Novara lungo tutto l'iter delle autorizzazioni ambientali", ha affermato Marnati, che ha anche annunciato l'imminente approdo in Giunta regionale della nuova legge sui data center. "I data center rappresentano una grande opportunità di crescita, ma devono essere realizzati tenendo in considerazione le richieste sociali e ambientali dei territori coinvolti. Con la nuova legge che porteremo a breve in Giunta vogliamo attrarre questi investimenti puntando sulle ultime tecnologie disponibili, senza alcun consumo di acqua e dando priorità assoluta al recupero delle aree dismesse e da bonificare. La sinergia con Confindustria è centrale: stiamo lavorando insieme per disegnare il futuro del nostro territorio", ha concluso Marnati.