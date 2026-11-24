Università di Torino, "Al dipartimento di Fisica occupata soltanto un'aula"

"L'Università di Torino precisa che l'occupazione nella sede del Dipartimento di Fisica di via Giuria 1 interessa esclusivamente l'aula C". Lo si legge in una nota diffusa dall'Ateneo. "Le lezioni previste in quell'aula sono state ricollocate nelle aule limitrofe e tutte le attività didattiche proseguono regolarmente in presenza. Si svolge regolarmente anche il lavoro del personale docente, tecnico-amministrativo e dei servizi esternalizzati", sottolinea l'Università. L'occupazione è iniziata ieri sera, dopo quelle, nelle scorse settimane, del Campus Einaudi e di Palazzo Nuovo, nell'ambito della mobilitazione studentesca contro la guerra e il riarmo.