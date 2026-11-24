Aule vuote in tribunale a Torino per sciopero avvocati

Aule vuote questa mattina in tribunale a Torino per la seconda giornata di astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dagli avvocati dall'Unione delle camere penali. Fra le poche cause che sono state discusse figura la richiesta di estradizione presentata dal Brasile per un cittadino del Paese sudamericano colpito da un mandato di cattura. La Corte d'appello ha chiesto informazioni sul carcere in cui l'uomo dovrebbe essere destinato. Le autorità brasiliane hanno risposto ma la difesa considera i dati "inattendibili" sulla base di un report redatto da un'organizzazione internazionale dopo una visita del 2023. L'astensione delle udienze, in programma fino al 27 novembre, è stata proclamata per protestare contro il progetto di inserire nella costituzione un passaggio sulla tutela delle vittime di reato.