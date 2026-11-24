IL BALLO DEL MATTONE

Marrone è tutto casa e famiglia. Mille alloggi a 100 euro al mese

La Regione stanzia 36 milioni di fondi europei per recuperare una parte del patrimonio immobiliare pubblico. Una corsia riservata a coppie e famiglie under 35, con nuovi criteri per le graduatorie. Prime assegnazioni nel semestre che precede le comunali di Torino

A quasi un anno dall’annuncio, il Piano Casa della Regione Piemonte getta le fondamenta. Il progetto, battezzato “Una famiglia, una casa”, è stato presentato in mattinata al Grattacielo Piemonte dal presidente Alberto Cirio e dal vicepresidente e assessore al Welfare (in quota FdI) Maurizio Marrone, che hanno illustrato i contenuti di una misura da 36 milioni di euro destinata a recuperare mille alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnarli a giovani coppie e famiglie under 35 con un canone calmierato di 100 euro al mese.

Un percorso iniziato lo scorso 11 febbraio con l’annuncio iniziale di Cirio in occasione della conferenza stampa di inizio anno al Grattacielo, quando aveva anticipato l’intenzione della Regione di mettere a disposizione delle giovani famiglie mille abitazioni oggi sfitte. Da allora il lavoro si è concentrato sulla definizione degli aspetti tecnici, finanziari e normativi. Ora il progetto ha una struttura precisa e si sviluppa lungo due binari paralleli: da una parte la delibera che individua e destina le risorse europee al recupero degli immobili, dall’altra il disegno di legge che interviene sulla normativa regionale per modificare i criteri di assegnazione delle case popolari.

La misura

L’obiettivo dichiarato dalla Giunta è ampliare l’accesso alla casa anche a quella fascia di popolazione che, pur incontrando difficoltà economiche nel sostenere un affitto sul mercato, spesso non possiede i requisiti per entrare nelle graduatorie ordinarie dell’edilizia popolare. «La Regione Piemonte è la prima Regione in Italia a mettere in campo un programma da 36 milioni di euro di risorse FESR per ristrutturare 1.000 alloggi di edilizia pubblica e destinarli alle giovani coppie e alle famiglie under 35, con un canone fisso di 100 euro al mese», hanno dichiarato Cirio e Marrone presentando l’iniziativa.

Se a febbraio Cirio aveva parlato di mille alloggi da assegnare con un canone massimo di 150 euro mensili, oggi abbassa ulteriormente la soglia: 100 euro al mese, con un importo fisso per dieci anni oppure fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo. Il presidente aveva poi quantificato in oltre 3.000 gli alloggi pubblici attualmente sfitti e non assegnabili perché bisognosi di manutenzione straordinaria, con una spesa media stimata di circa 30 mila euro per abitazione. Il programma punta a recuperarne mille attraverso i 36 milioni provenienti dalla riprogrammazione delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027. Un intervento che consentirà anche di rimettere in circolo una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, comprese abitazioni liberate da occupazioni abusive e successivamente da ristrutturare e mettere a norma.

Chi può fare domanda

La platea dei beneficiari è stata definita: potranno presentare domanda le famiglie under 35, composte da coppie sposate, unite civilmente oppure conviventi di fatto, residenti in Piemonte e con un ISEE pari ad almeno 15 mila euro. La misura si rivolge quindi anche a una fascia di ceto medio che, pur non disponendo di risorse sufficienti per affrontare i prezzi degli affitti sul mercato privato, rimane spesso esclusa dalle graduatorie tradizionali dell’edilizia popolare.

Le assegnazioni avverranno attraverso graduatorie gestite dalle Agenzie territoriali per la casa (Atc), sulla base di bandi pubblici e tenendo conto delle caratteristiche e delle necessità dei singoli nuclei familiari. Gli appartamenti recuperati avranno dimensioni e conformazioni differenti, così da rispondere alle diverse esigenze abitative. È previsto inoltre un sistema di punteggi aggiuntivi per alcune categorie: famiglie con bambini piccoli, nuclei con persone con disabilità e figli di appartenenti alle forze dell’ordine o di operatori sanitari deceduti sul lavoro.

Doppio binario

Per attuare questo “Piano Fanfani” in salsa sabauda la Regione ha scelto di procedere su due fronti: la destinazione dei fondi europei e la modifica delle regole che disciplinano l’accesso alle abitazioni pubbliche.

Da una parte, la delibera mette a disposizione le risorse necessarie per recuperare gli immobili e renderli nuovamente abitabili. Dall’altra, il disegno di legge interviene sulla legge regionale 3 del 2010, che disciplina l’edilizia sociale, con l’intenzione di introdurre nuovi criteri di assegnazione e una corsia specifica per le giovani famiglie residenti in Piemonte.Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale nella mattinata di oggi e dovrà ora affrontare l’esame del Consiglio regionale.

Dove saranno gli alloggi

La distribuzione delle abitazioni interesserà l’intero territorio piemontese. Secondo i dettagli illustrati nella presentazione, 500 alloggi saranno destinati a Torino e alla sua provincia, mentre gli altri 500 saranno distribuiti nelle diverse province della regione. Per quanto riguarda i tempi, l’obiettivo è arrivare all’approvazione consiliare tra dicembre e gennaio, per poi avviare i primi bandi. Le prime assegnazioni sono attese entro i primi sei mesi del 2027, con l’avvio delle procedure previsto all’inizio dell’anno.

«Vogliamo creare le condizioni concrete perché chi desidera mettere su famiglia in Piemonte possa farlo, senza essere frenato dal costo di un affitto o dall’impossibilità di trovare un’abitazione», hanno spiegato Cirio e Marrone, con quest’ultimo che ha sottolineato come la misura «mette al centro la famiglia, la natalità e soprattutto ha l’ambizione di raggiungere e aiutare quel ceto medio in difficoltà che viene sempre escluso o che resta comunque in fondo alle graduatorie tradizionali delle case popolari». L’assessore, candidato in pectore del centrodestra a Torino per sfidare il sindaco uscente Stefano Lo Russo nel 2027, ha sempre criticato lo sbilanciamento a favore dei cittadini extracomunitari nelle assegnazioni: con questo piano casa sembra aver trovato il modo per ridimensionarli.