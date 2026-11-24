Nuovo accordo Stellantis e Politecnico Torino, 7,4 milioni per ricerca e innovazione

John Elkann, presidente di Stellantis, e Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, hanno rinnovato per altri quattro anni l'accordo di collaborazione tra il gruppo automobilistico e l'ateneo, avviato nel 1999 e consolidato in oltre 25 anni di attività. Per il periodo 2026-2030 Stellantis metterà a disposizione fino a 7,4 milioni di euro a sostegno della ricerca nell'ambito dell'ingegneria dell'autoveicolo. L'intesa punta a rafforzare il rapporto tra università e industria attraverso progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, coinvolgendo docenti, ricercatori, studenti e specialisti del Centro Ricerche Fiat (Crf) e di Stellantis. Tra le novità del nuovo accordo c'è un'attenzione ancora maggiore al manufacturing, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e competenze non soltanto per i veicoli, ma anche per i processi industriali attraverso cui vengono progettati e prodotti. La collaborazione riguarderà inoltre le principali trasformazioni del settore automotive: elettrificazione, guida assistita e automatizzata, connettività, software, digitalizzazione, sostenibilità ed economia circolare. L'accordo avrà ricadute anche sulla formazione, con l'aggiornamento dei contenuti didattici del corso di Ingegneria dell'Autoveicolo e nuove esperienze di apprendimento a contatto con il mondo industriale. Il rinnovo si inserisce nel solco dei risultati raggiunti nel quadriennio 2022-2026. In questo periodo sono stati realizzati 10 progetti di ricerca congiunti, soprattutto sulle tecnologie per l'elettrificazione, avviati e completati 14 dottorati e sviluppati oltre 40 brevetti. È proseguito anche il contributo di manager e professionisti Stellantis alle attività formative del Politecnico, oltre al sostegno alla Squadra Corse degli studenti. Un legame con il mondo del lavoro confermato anche dai dati occupazionali: oltre il 95% dei laureati magistrali in Ingegneria dell'Autoveicolo risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo.