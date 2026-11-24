Coldiretti, uso irriguo dighe idroelettriche sull'esempio di Ceresole

La Coldiretti di Torino invita a "replicare l'accordo Iren -Coldiretti sull'uso plurimo delle acque della diga idroelettrica di Ceresole Reale" per favorire l'uso irriguo delle dighe idroelettriche. L'esempio di Ceresole, sottolinea, sta facendo scuola. Tanto che il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica l'ha scelto tra le esperienze italiane da portare alla Cop31 che si è tenuta ad Antalya in Turchia. "L'accordo con Iren per il rilascio di maggiori quantità di acqua nell'Orco in caso di mancanza di precipitazioni - ricorda il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - va a beneficio dei consorzi irrigui del Canavese che per due annate hanno letteralmente potuto salvare i raccolti. Per noi quello rimane un modello da replicare. Anzi, pensiamo che l'uso plurimo delle acque debba diventare il principio da inserire in tutti i rinnovi di concessioni e in tutte le concessioni di nuovi impianti idroelettrici o idropotabili". "Nella scala delle priorità nelle norme che regolano l'uso delle acque - rimarca - al primo posto c'è l'uso potabile e al secondo l'uso irriguo, solo al terzo figura l'uso energetico. Crediamo che debba terminare il tempo in cui un concessionario idroelettrico era l'unico utilizzatore dell'acqua". "Occorre poi - aggiunge -ragionare su un piano integrato di piccoli bacini irrigui, così come è urgente razionalizzare il sistema irriguo torinese per rendere davvero efficiente la gestione di una risorsa che ha sempre più bisogno di un approccio nuovo".