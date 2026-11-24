SANITÃ€

Intramoenia, ogni azienda fa da sé. Più visite in clinica che in ospedale

Applicazione disomogenea della legge scritta dall'ex assessore Icardi. L'eccezione che consente la libera professione all'esterno Ã¨ diventata prassi. All'Irccs di Alessandria solo una prestazione su tre all'interno. Idem alla CittÃ della Salute

L’intramoenia, ovvero il sistema che prevede visite e altre prestazioni a pagamento da parte dei medici ospedalieri, resta una voce del vocabolario della sanità che in Piemonte è sinonimo di problemi e questioni irrisolte.

A un anno dalla sua entrata in vigore, la legge voluta e scritta dall’ex assessore leghista Luigi Icardi – oggi presidente della IV commissione di Palazzo Lascaris – risulta applicata a macchia di leopardo sul territorio piemontese, dove ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera va per conto proprio.

Camici bianchi in fuga

Da qui la richiesta dello stesso “padre” della norma, che integra quella nazionale, di accelerarne l’applicazione “per frenare il passaggio dei professionisti all’extramoenia – spiega Icardi – e ridurre le disomogeneità tra le aziende piemontesi”. Quando parla di extramoenia, l’ex assessore alla Sanità si riferisce al rischio che una parte dei medici scelga l’altra opzione consentita dalla legge: quella che permette al professionista dipendente ospedaliero di esercitare la propria attività libero-professionale all’esterno delle strutture pubbliche, in regime di non esclusività. Una possibilità di cui già usufruisce un numero piuttosto contenuto di medici, anche perché optare per l’extramoenia comporta una riduzione dello stipendio di circa il 30% e può limitare l’accesso ad alcuni incarichi direttivi.

Per questa ragione è decisamente più alto il numero di camici bianchi ospedalieri che esercitano in regime di intramoenia, attività che, come dice il nome stesso, dovrebbe essere svolta entro le mura, ovvero all’interno degli ospedali in cui i medici lavorano. Ma l’eccezione che consente di spostare la libera professione all’esterno, in strutture private non accreditate, a fronte della carenza dei locali necessari, negli anni è diventata una prassi, assumendo in alcuni casi dimensioni considerevoli.

Icardi preoccupato

Icardi si dice preoccupato che l’extramoenia possa sottrarre risorse alle aziende sanitarie, ma non meno preoccupanti risultano alcuni dati relativi proprio al ricorso a quell’eccezione diventata regola. Basta osservare i numeri forniti alla commissione, che ieri ha audito i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere: se l’Asl Città di Torino registra 20.113 prestazioni in intramoenia effettuate all’interno delle strutture pubbliche e 3.590 in regime di cosiddetta intramoenia allargata, ben diverse sono le proporzioni in quello che da pochi mesi è il primo Irccs pubblico del Piemonte, ovvero l’ex azienda ospedaliera di Alessandria.

Poche visite dentro l’Irccs

Nella struttura che ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, diventando così un punto di riferimento per il sistema sanitario piemontese, le prestazioni libero-professionali erogate al suo interno sono appena 8.843, mentre le visite e gli esami a pagamento effettuati in ambulatori e studi privati arrivano a 18.247, con un peso del 67,4% sul totale. Non va meglio nel più grande polo ospedaliero della regione: alla Città della Salute le prestazioni interne risultano 15.610, mentre quelle effettuate in cliniche e altre strutture private arrivano a 56.886. Quasi quattro prestazioni esterne per ogni prestazione interna: la quota di attività libero-professionale svolta all’interno dell’ospedale supera di poco quel 19% che per anni ha caratterizzato il complesso di corso Bramante, dove in tempi relativamente recenti sono stati finalmente recuperati locali rimasti a lungo inutilizzati.

Confronto difficile

I problemi, tuttavia, non finiscono qui. Icardi ha chiesto il coinvolgimento di Azienda Zero e della direzione regionale Sanità per dotare tutte le aziende piemontesi di un software gestionale unico, integrato con il Cup. Questo perché, come osserva il vicepresidente della IV commissione, Daniele Valle del Pd, “siamo di fronte a una fotografia preoccupante: migliaia di professionisti esercitano l’intramoenia, ma la Regione non riesce ancora a confrontare i tempi di attesa per queste prestazioni con quelli attesi dai pazienti per le stesse visite ed esami forniti dal servizio pubblico”.

Tempi e portafogli

Che le attese, quando si mette mano al portafoglio, si accorcino enormemente è un dato noto a tutti e che nessuno può smentire. Ma disporre di dati puntuali su cui effettuare raffronti altrettanto precisi è una delle condizioni essenziali per dare piena attuazione alle norme varate un anno fa dalla Regione. Così come è importante sapere quanta parte dell’intramoenia allargata sia realmente riconducibile alla carenza di locali e quanta, invece, sia frutto di un’interpretazione estensiva dell’eccezione prevista dalla legge. Una manica tanto larga da consentire l’esercizio della libera professione anche in strutture distanti dall’ospedale di cui il medico è dipendente.