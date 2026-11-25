E Stellantis (tutto sommato) va

Il mercato europeo allargato, nei primi dieci mesi dell’anno, conferma che Stellantis è l’unico dei primi quattro produttori a crescere, con un +3,5%, mentre Volkswagen resta sostanzialmente stabile (-0,3%) e accusano flessioni più marcate Renault (-3,7%) e Hyundai (-3,2%). Nella top ten, agli ultimi tre posti, si collocano i costruttori cinesi, molto aggressivi in termini di crescita percentuale, ma che in numeri assoluti totalizzano un milione di immatricolazioni, circa un terzo di quelle realizzate dalla sola Volkswagen: 2,9 milioni. Stellantis totalizza 1,68 milioni di immatricolazioni e si conferma secondo costruttore, davanti a Renault con 1,08 milioni, Hyundai con 850 mila e BMW con 830 mila.

Al di là di quanto sostengono i detrattori e nonostante le difficoltà in Borsa, Stellantis conferma una ripresa sul mercato europeo allargato. Questo dato ribadisce la necessità di attuare rapidamente e bene il piano FaSTLAne 2030, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione interna, ancor più che per gli aspetti legati al mercato. Detto più esplicitamente, se Stellantis si sta riprendendo sul mercato ancor prima di aver introdotto i 60 nuovi modelli, ciò non può che essere di buon auspicio.

L’Europa cresce, l’Italia tiene il passo

Il mercato dell’Unione europea, dei Paesi Efta e del Regno Unito, fino a ottobre 2026, cresce del 6%, passando da 11 a 11,6 milioni di immatricolazioni – compresi i veicoli commerciali leggeri (LCV) – e i cinque maggiori mercati, Germania, Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, rappresentano il 69,9% del totale. In testa la Germania, con 2,48 milioni di immatricolazioni e il 21,2% del mercato, seguita dalla Gran Bretagna con 1,89 milioni e il 16,2%; terza l’Italia, con 1,4 milioni e una quota del 12%, quasi a pari merito con la Francia, che registra 1,38 milioni di immatricolazioni e l’11,8%. Quinta la Spagna, con un milione di immatricolazioni e l’8,6% del mercato europeo.

Quanto alla crescita delle immatricolazioni rispetto al 2025, tra i cinque maggiori mercati la Gran Bretagna è prima con un +9,8%, seguita dall’Italia (+8,3%) e dalla Spagna (+6,2%). Germania e Francia seguono rispettivamente con un +4,9% e un +4,4%. A ottenere un risultato sorprendente è l’Austria, con un +10,7%, anche se il suo mercato vale solo 270 mila vetture. La Polonia, con una crescita del 9,5%, si colloca al sesto posto, con 530 mila autoveicoli immatricolati.

Dunque, al di là del «pericolo cinese», ormai diventato un luogo comune, che non va sottovalutato ma neppure presentato come un’avanzata inarrestabile sul mercato – e vedremo più avanti perché –, sia Stellantis, con quasi il 30% del mercato italiano, sia lo stesso mercato nazionale danno segnali positivi per il 2026. Mancano ancora due mesi per avere un quadro completo, ma le tendenze appaiono ormai consolidate.

In Italia rimane il problema dei bassi livelli produttivi, il che significa che la distonia è tra ciò che si produce e ciò che si vende. Insomma, agli stabilimenti italiani non vengono assegnati i modelli di punta. Approfondiremo prossimamente questo aspetto.

Le motorizzazioni e il nodo Mirafiori

Sul fronte delle alimentazioni cresce l’elettrico puro (BEV), passando dal 16,4% al 23,4%, con un incremento di sette punti percentuali. Più contenuta la crescita dell’ibrido, che si attesta al 40,2%, con un aumento di 2,4 punti percentuali. La benzina cede quasi sette punti, attestandosi al 20,4%. Ma se consideriamo che anche nelle vetture ibride è presente un motore endotermico, quest’ultimo mantiene ancora una presenza in oltre il 75% del mercato.

Sarebbe interessante sviluppare la tecnologia REEV, storicamente poco diffusa in Europa e per ora relegata a una nicchia. Tra gli esempi di applicazione figurano la BMW i3 REx, ancora commercializzata nel 2018, e la Mazda MX-30 R-EV. Questa tecnologia sta tornando d’attualità anche grazie alla joint venture tra Stellantis e Leapmotor, con i modelli C10 REEV e B10 REEV.

Lo sviluppo di nuove motorizzazioni continua a porre la questione di che cosa produrre a Mirafiori e se politica, istituzioni e sindacati abbiano una strategia da proporre. Fare politica industriale significa analizzare e formulare proposte, non limitarsi a chiedere a Stellantis di dare risposte.

L’America e il peso di Ram

Nel mondo, il mercato nordamericano (area Nafta) è sostanzialmente fermo, con una variazione dello 0,8%, mentre gli Stati Uniti segnano un -1,5%. Nonostante il trend negativo, Stellantis ha registrato nei primi nove mesi del 2026 una crescita del 3% negli Stati Uniti, passando dai 928.023 veicoli dello stesso periodo del 2025 a 958.463. Come sempre, a trainare le vendite è stata Ram, con un incremento del 20% nei nove mesi, raggiungendo quota 369.379 veicoli.

Ram rappresenta oltre il 30% delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti e vende, in un confronto tra grandezze diverse ma comunque significativo, tanti veicoli quante sono le auto prodotte in Italia. Questo per comprendere l’importanza dei diversi mercati mondiali e dei modelli che vi vengono commercializzati.

Il mercato nordamericano vale 16,3 milioni di immatricolazioni, di cui 13,3 milioni nei soli Stati Uniti: il peso di Canada e Messico è dunque relativamente marginale. La crescita del 6,6% del mercato messicano, infatti, vale circa 100 mila vetture, ben poca cosa rispetto alle dimensioni complessive del mercato.

Brasile, il primato di Fiat

Il Brasile cresce del 21,3%, arrivando a 1,94 milioni di immatricolazioni, con un incremento di 340 mila vetture. Nel 2026 Stellantis mantiene la leadership del mercato, con una quota di circa il 30% e oltre 640 mila veicoli venduti. Il gruppo mantiene il primato nei segmenti delle hatchback, dei Suv e dei pick-up, raggiungendo in quest’ultimo il 54% di quota. Fiat guida le vendite del gruppo nel Paese con modelli come Strada e Argo, affiancata da Jeep e Ram.

L’India, il gigante trascurato

La Turchia crolla, con un -16,9%, attestandosi a 690 mila autoveicoli, mentre Russia e Giappone sono stabili, rispettivamente con un milione e 3,2 milioni di immatricolazioni.

Il mercato dell’India, snobbato dalle cronache italiche, vale 4,4 milioni di immatricolazioni e registra una crescita del 21,6%. Non lo snobba Stellantis, che ha una joint venture con Tata. Anche la cessione di Iveco al gruppo indiano Tata Motors si inserisce in una più ampia prospettiva di alleanze industriali con gli indiani sul fronte della produzione, delle forniture, dei prodotti e delle tecnologie, guardando ai mercati dell’Asia-Pacifico, del Medio Oriente, dell’Africa e del Sud America.

La Cina e la guerra dei prezzi

Da ultima la Cina, ma prima per interesse. Il mercato cinese continua a crollare: i dati, aggiornati a settembre e dunque suscettibili di ulteriori peggioramenti, registrano una flessione del 26,7%, da 17,4 a 12,7 milioni di immatricolazioni. Un mercato interno in forte sofferenza per effetto della crisi che colpisce la Cina: dalla caduta del mercato immobiliare al crollo dei consumi interni, dalla stagnazione demografica alle difficoltà del sistema bancario – nel 2025 sono scomparse 670 banche –, in un’economia in cui traballa il mito dell’intelligenza artificiale e la crescita del Pil si attesta al 4%.

Tutto si concentra, quindi, sull’export, con prezzi stracciati delle auto e, comunque, un forte potenziale di innovazione tecnologica. Ma quanto durerà? Per quanto tempo il Partito comunista cinese potrà sostenere la produzione e l’innovazione nel settore automobilistico in assenza di margini di profitto?

Secondo Wang Chuanfu, fondatore e presidente di BYD, il mercato dell’auto elettrica sta entrando in una «fase di eliminazione». Anche i gruppi più grandi e strutturati stanno subendo una forte pressione sui margini di guadagno, rendendo impossibile la sopravvivenza dei marchi privi di grandi volumi produttivi. Dei 130 costruttori cinesi si prevede che entro il 2030 ne rimarranno una trentina.

La guerra dei prezzi, con i continui tagli ai listini in Cina, ha ridotto drasticamente gli utili dei produttori. Anche BYD ha registrato un calo dell’utile netto, mentre molti costruttori sono costretti a vendere in perdita. Non può durare. In Europa bisogna guardare in prospettiva, intervenendo opportunamente sul piano legislativo comunitario per governare con gradualità la transizione tecnologica e il cambiamento delle alimentazioni.

Il futuro non è adesso, ma è adesso che va costruito.