OPERE & OMISSIONI

Silicon box, cantiere in primavera. Intanto la Regione stacca l'assegno

Via libera della Giunta ai 9 milioni per le infrastrutture pubbliche necessarie allâ€™insediamento della multinazionale di Singapore a Novara. Opere da ultimare entro il 2028. Lâ€™investimento da 3,2 miliardi, sostenuto dallo Stato con 1,3 miliardi

Dopo la prima pietra virtuale, i soldi veri. La Regione Piemonte mette 9 milioni di euro per le infrastrutture necessarie all’insediamento di Silicon Box a Novara, dove la multinazionale di Singapore conta di realizzare il suo primo stabilimento europeo per l’assemblaggio e il collaudo dei semiconduttori.

La giunta di Alberto Cirio ha approvato il finanziamento, il cui importo era già noto da oltre un mese, e lo schema di accordo con il Comune di Novara. Un altro adempimento amministrativo lungo il travagliato percorso dell’investimento da 3,2 miliardi di euro, annunciato nel giugno del 2024 e passato attraverso rinvii, intoppi burocratici e non poche tensioni tra l’azienda e il governo.

Dalle cerimonie ai cantieri

Il provvedimento arriva a due settimane dalla presentazione ufficiale del Vulcan Project, celebrata il 9 novembre con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, Cirio, l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano, il sindaco Alessandro Canelli e i vertici di Silicon Box e Invitalia. Ad Agognate, sul terreno destinato a ospitare lo stabilimento, per l’occasione è stato abbattuto a colpi di martello un muro di polistirolo. Per vedere le ruspe al lavoro bisognerà invece attendere la primavera del 2027, con quasi due anni di ritardo rispetto alle prime previsioni.

Il conto delle infrastrutture

I 9 milioni a carico del bilancio regionale serviranno a finanziare la progettazione e la realizzazione delle reti idriche e in fibra ottica, della viabilità di cantiere con i relativi allacciamenti e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale. Le risorse sono distribuite su tre esercizi finanziari: 3,6 milioni nel 2026, 4,5 nel 2027 e 900 mila euro nel 2028. Spetterà al Comune di Novara realizzare gli interventi, che dovranno essere ultimati e collaudati entro il 31 dicembre 2028.

Il peso dello Stato

L’esborso regionale si aggiunge alla ben più consistente partecipazione pubblica all’operazione industriale: circa 1,3 miliardi di euro, autorizzati dalla Commissione europea e gestiti attraverso Invitalia, pari a oltre il 40 per cento dell’investimento complessivo previsto. Proprio sulle condizioni del sostegno statale e sulla ripartizione del rischio imprenditoriale si era consumato il lungo braccio di ferro tra Roma e Singapore, di cui lo Spiffero aveva dato conto già nel settembre del 2025. Superato lo scoglio finanziario, resta da completare l’iter autorizzativo, affidato a Canelli nella veste di commissario straordinario.

La scommessa industriale

La posta in gioco resta considerevole: 1.600 occupati diretti a regime e la possibilità di sviluppare attorno allo stabilimento una filiera della microelettronica. La tecnologia dei chiplet, piccoli circuiti integrati assemblati per ottenere semiconduttori più efficienti, trova applicazione soprattutto nell’intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni, uno dei segmenti sui quali l’Europa tenta di ridurre la propria dipendenza dall’Asia.

Cirio, Tronzano e l’assessore all’Innovazione Matteo Marnati sottolineano la capacità del Piemonte di attrarre capitali internazionali, mentre Canelli definisce lo stanziamento regionale il «primo tassello concreto» verso l’insediamento. Una definizione forse involontariamente efficace per descrivere lo stato di avanzamento di un progetto presentato per la prima volta due anni e mezzo fa. La misura del successo dell’operazione sarà data dai tempi di costruzione della fabbrica e dai posti di lavoro effettivamente creati, non dal numero delle inaugurazioni che ne precedono la nascita.