A Torino due consiglieri di circoscrizione lasciano Vannacci per Rizzo

I consiglieri della Circoscrizione 6 di Torino Deborah Lamberti ed Enrico Scagliotti hanno lasciato Futuro Nazionale, il movimento dell'ex generale Roberto Vannacci, per aderire a Italia Domani. L'aprile scorso Lamberti e Scagliotti avevano lasciato la Lega per entrare in Fnv. Poi all'inizio di novembre la rottura e oggi l'entrata nel nuovo movimento di Marco Rizzo. "Le logiche e i giochini della vecchia politica appartengono proprio ai responsabili torinesi e piemontesi di Futuro Nazionale, che ignorano nei fatti ciò che il generale Vannacci dichiara a parole: la meritocrazia", affermano i due consiglieri in una nota. "Non vogliamo una caserma, dove ci sono persone pronte ad eseguire senza mai battere ciglio. Non vogliamo un falso antieuropeismo in cui si finge di voler uscire dalla gabbia europea, per poi ammettere di non voler combattere l'Ue sul serio. Per questo aderiamo a una comunità politica coerentemente sovranista capeggiata da un leader vero, Marco Rizzo", aggiungono. "Il nostro movimento si sta radicando sul territorio con rinnovata compattezza - spiegano da Italia Domani -. Cresciamo ogni giorno e possiamo vantare sempre nuove adesioni perché rappresentiamo una forza autenticamente sovranista, la forza del popolo contro le élite, della difesa dei più deboli contro la globalizzazione cinica, selvaggia e senza regole, del lavoro contro la finanza, della pace contro il riarmo voluto dalla Von Der Leyen. La più coerente formazione politica a difesa del popolo italiano".