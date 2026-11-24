Piemonte, Pd presenta proposta per tariffe agevolate tpl in aree montane

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Domenico Ravetti (Pd) ha presentato una proposta di legge che introduce sconti sugli abbonamenti per i giovani della fascia 14-26 anni e gli anziani over 65 che risiedono in zone montane, collinari depresse e marginali. L'obiettivo è il contrasto allo spopolamento incentivando la residenzialità nelle aree più difficili, ma anche garantire il diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi essenziali. Su 1180 Comuni piemontesi, sono potenzialmente interessati 558 Comuni montani e 191 collinari depressi. "L'isolamento geografico e la progressiva contrazione della rete dei servizi essenziali di prossimità, sommati alla carenza di opportunità occupazionali - sottolinea Ravetti - hanno alimentato un prolungato fenomeno di spopolamento. Secondo l'Ires Piemonte nell'arco del ventennio 2001-2021, ben il 61% dei Comuni piemontesi ha subito una perdita netta di popolazione, a fronte del 31% registrato per esempio in Lombardia e del 35% in Veneto. Quasi due Comuni piemontesi su tre si trovano in una condizione di declino demografico conclamato. L'aspetto maggiormente critico è costituito dall'intensità dello spopolamento: il 10,2% dei Comuni piemontesi ha perso oltre il 20% degli abitanti nell'arco di vent'anni, una frequenza quasi tre volte superiore a quella rilevata in Lombardia e Veneto (3,9%). Il fenomeno segna picchi negativi nelle province di Biella, Vercelli, Alessandria e Asti, dove l'80-86% dei Comuni registra un saldo demografico negativo. Le aree montane - aggiunge - accolgono solo l'11% della popolazione regionale. E oltre il 40% è formato dalla somma dei giovani e degli anziani".