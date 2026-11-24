A Torino manutenzione impianti elettrici e di riscaldamento per 1,4 milioni

Ascensori, illuminazione, impianti di riscaldamento, sistemi di chiamata e dispositivi antincendio: sono alcuni degli ambiti di numerosi intervento previsti negli edifici comunali di Torino per garantirne la continuità di funzionamento e mantenerne l'efficienza. La Giunta ha approvato due progetti di manutenzione straordinaria, una parte dei quali alla residenza per anziani Istituto Maria Bricca, dove saranno realizzati l'impianto di chiamata di soccorso dalle stanze degli ospiti e lavori sull'illuminazione e sugli ascensori di sicurezza Previsti inoltre interventi urgenti su ascensori e montacarichi in diverse sedi comunali e il rifacimento dell'illuminazione del piazzale di corso Racconigi, presso l'ex mercato coperto. Nelle piscine comunali saranno poi installati sistemi per il fermo dei motori delle vasche, mentre al palazzo dei tributi saranno rinnovati parte dell'impianto di illuminazione e le telecamere di sicurezza. Il programma comprende anche il ripristino degli impianti dei mercati rionali danneggiati da atti vandalici, oltre a lavori urgenti e non rinviabili sugli impianti elettrici e speciali, sui sistemi di rivelazione e segnalazione degli incendi e sull'illuminazione di sicurezza in diverse sedi comunali. Per quanto riguarda il riscaldamento e il trattamento dell'aria, gli interventi interesseranno in particolare due complessi scolastici. La spesa complessiva sfiora il milione e 400mila euro.