PALAZZO LASCARIS

L'Omnibus si arena in Commissione. Si torna in Aula?

Dopo lâ€™ennesima seduta a vuoto, la maggioranza valuta il richiamo del testo in Consiglio regionale per scongiurare il rinvio al 2027. 166 giorni di lavoro, centinaia di emendamenti e una sede redigente nata per velocizzarne l'approvazione non hanno prodotto nulla

Omnibus, punto e a capo. A Palazzo Lascaris la commissione redigente, scelta per accelerare l’iter della legge di riordino regionale, potrebbe essere arrivata al capolinea. E il testo, dopo mesi di attesa, si prepara a tornare direttamente in Aula. La decisione è attesa per domani, durante la Conferenza dei capigruppo.

L’ipotesi è quella di richiamare il provvedimento in Consiglio regionale, una soluzione disperata per evitare che l’approvazione scivoli addirittura al 2027. E pensare che la sede redigente era stata scelta proprio per velocizzare i tempi.

Non luogo a procedere

Il punto di rottura è arrivato oggi, quando la seduta della I Commissione Bilancio convocata nel primo pomeriggio si è conclusa dopo meno di un’ora. Il motivo è tanto semplice quanto politicamente significativo: mancavano i pareri della Giunta sugli emendamenti. Gian Luca Vignale, assessore incaricato ai rapporti con il Consiglio, si è trovato ancora una volta senza gli elementi necessari per affrontare il confronto nel merito.

A quanto riferito ai commissari, i pareri disponibili sarebbero soltanto tre o quattro. E neppure quelli depositati dagli uffici della Giunta negli ultimi giorni sarebbero stati ancora visionati. Insomma, la commissione si è fermata perché mancava il materiale sul quale avrebbe dovuto lavorare. Non un dettaglio procedurale, ma il segnale di una macchina politica e amministrativa che non riesce a mettersi in moto.

La Giunta non risponde

Il problema, viene fatto notare nei corridoi di Palazzo Lascaris, non sarebbe Vignale, ma la Giunta nel suo complesso. L’assessore si ritrova infatti a gestire un provvedimento che attraversa praticamente tutte le competenze dell’esecutivo, senza però riuscire a ottenere dai colleghi le risposte necessarie sulle rispettive materie. Una situazione paradossale, soprattutto se si considera che il disegno di legge 140, presentato l’11 maggio 2026, conta 56 articoli e ha raccolto 463 emendamenti, trenta dei quali presentati dalla stessa Giunta. Un provvedimento trasversale, che avrebbe richiesto un coordinamento costante tra gli assessorati, ma che non c’è mai stato.

La fotografia politica che ne esce è quella di un assessore lasciato sostanzialmente solo a tenere insieme i pezzi di una legge che dovrebbe essere uno dei principali provvedimenti legislativi dell’anno. Non a caso, durante le ultime sedute, sono stati proprio gli esponenti della minoranza a sollecitare la prosecuzione della calendarizzazione delle commissioni, mentre dalla maggioranza e dalla Giunta non arrivavano i contributi indispensabili per procedere. “Siamo oltre il ridicolo”, è il senso della protesta che filtra dai gruppi di opposizione, che sostengono di essere rimasti disponibili a proseguire il lavoro in commissione, purché arrivassero risposte concrete sugli emendamenti. Risposte che, dopo mesi, continuano a mancare. Evidentemente gli assessori avranno di meglio a cui pensare.

La campagna elettorale viene prima

La sensazione, sempre più diffusa tra i consiglieri, è infatti che la Giunta Cirio abbia ormai spostato altrove il proprio baricentro. Le prossime scadenze elettorali sembrano occupare una parte crescente delle attenzioni degli assessori, lasciando in secondo piano il lavoro legislativo ordinario.

Alberto Cirio, vicesegretario nazionale di Forza Italia, guarda inevitabilmente alla dimensione nazionale e a Roma, dove dopo le Politiche del 2027 spera che ad attenderlo ci sia un ministero o la presidenza di una delle due camere. Maurizio Marrone, uomo forte di Fratelli d’Italia sotto la Mole, ha davanti a sé la partita delle comunali torinesi, essendo il candidato in pectore del centrodestra per contendere Palazzo Civico all’uscente dem Stefano Lo Russo. Altri componenti dell’esecutivo regionale, come Paolo Bongioanni (Turismo, Sport e Agricoltura) e Marina Chiarelli (Cultura), sono ormai desaparecidos.

Così mentre la Giunta fatica a trovare il tempo per esaminare gli emendamenti, i rapporti tra i partiti della maggioranza continuano a essere attraversati da tensioni. Lega e Fratelli d’Italia non sembrano intenzionate a rinunciare alla competizione interna, con un confronto che si sposta di volta in volta su questioni apparentemente circoscritte ma capaci di diventare terreno di scontro politico. L’ultima è quella del mandato dei presidenti degli Ambiti territoriali di caccia.

Non è necessariamente il singolo emendamento a bloccare l’Omnibus, quanto un clima nel quale ogni modifica viene discussa: una maggioranza che fatica a trovare una sintesi e una Giunta che non sembra in grado di esercitare un coordinamento efficace sui propri gruppi consiliari. Che sia mancanza di voglia o di unità d’intenti, la fotografia è quella di una maggioranza più svagata che mai.

Nicco nel mirino

Ma le responsabilità politiche non si fermano alla Giunta: sotto osservazione c’è anche il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco. La gestione dei lavori di Palazzo Lascaris è da tempo oggetto di malumori: convocazioni concentrate in poche ore, sedute che partono a rilento, Consigli aperti annunciati e poi rinviati o saltati, un’organizzazione dei lavori che fatica a garantire continuità.

Il caso Omnibus aggiunge un ulteriore elemento a questo quadro. Perché se la maggioranza non riesce a trovare un accordo e la Giunta non fornisce i pareri, spetta comunque alla presidenza del Consiglio garantire che l'attività dell'assemblea legislativa non rimanga ostaggio delle difficoltà politiche. A gennaio, peraltro, arriverà il rinnovo di metà mandato delle cariche consiliari. Un appuntamento che inevitabilmente riaprirà il confronto sugli equilibri interni e sul ruolo delle figure istituzionali. Anche la permanenza di Nicco sarà inevitabilmente sottoposta a una verifica politica.

Salvare il salvabile

La commissione redigente avrebbe dovuto rappresentare la scorciatoia per arrivare rapidamente all’approvazione di un provvedimento articolato e trasversale. Dopo 166 giorni dall’incardinamento in commissione, il bilancio politico racconta tutt’altro.

Adesso la strada più concreta sembra essere il ritorno in Aula. La Conferenza dei capigruppo di domani dovrà stabilire come procedere e se formalizzare il richiamo del provvedimento, alzando di fatto bandiera bianca e certificare che la maggioranza non è riuscita a governare l’iter di una propria legge attraverso lo strumento che aveva scelto per accelerarlo e che ha finito per impantanarlo.