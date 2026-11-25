VERSO IL VOTO

Nei piani "romani" di Cirio irrompe il partito del 2029

Comba (FdI) e Molinari (Lega) contrari allo scioglimento anticipato. Il leader leghista avverte: in caso di addio si ridiscutono gli accordi. A Palazzo Lascaris monta la fronda trasversale di chi non intende rinunciare a due anni di indennitÃ . Prime imboscate in arrivo?

Alberto Cirio può contare su molti più sostenitori della sua carriera romana a Roma (e Milano) che a Torino. E il numero di questi ultimi è destinato a diminuire man mano che si avvicina l’appuntamento con le Politiche. Perché se per il governatore l’approdo nella capitale potrebbe coincidere con la promozione a ministro o a un’alta carica parlamentare, per parecchi dei suoi attuali compagni di partito e di coalizione rischia di coincidere con la fine della carriera politica. O, quantomeno, con una brusca interruzione della corresponsione dell’indennità. Argomento non secondario nella formazione del pensiero politico di molti inquilini di Palazzo Lascaris.

Difficile trovare, tra i banchi di via Alfieri, degli entusiasti sostenitori dello scioglimento anticipato dell’assemblea. Da destra a sinistra, passando per la stessa Forza Italia, il partito della scadenza naturale della legislatura può già contare su una maggioranza bulgara. Non si chiede a un tacchino di anticipare il Natale correndo verso il forno, né a un consigliere regionale di abbreviare il proprio mandato per favorire la carriera altrui.

Tanto più che molti degli eletti nel giugno del 2024 devono ancora ammortizzare le spese sostenute per la campagna elettorale e non tutti, alla luce dei mutati rapporti di forza tra i partiti e all’interno degli stessi, potrebbero permettersi di affrontarne un’altra con ragionevoli prospettive di successo.

Il nervosismo già oggi palpabile tra i peones potrebbe tradursi in qualche tiro mancino al governatore, senza troppe distinzioni di appartenenza politica. Un primo assaggio potrebbe arrivare già con la prossima legge di bilancio, quando Cirio potrebbe finire vittima di qualche scherzetto di quanti temono che la sua fortuna politica coincida con la loro disgrazia.

Il calendario indigesto

Come noto, Cirio può candidarsi alle Politiche senza lasciare preventivamente la presidenza della Regione e, una volta eletto, sfruttare i tempi delle procedure di legge per l’accertamento dell’incompatibilità e l’esercizio dell’opzione tra le due cariche. Tirandola per le lunghe, potrebbe guadagnare qualche mese. A quel punto spetterebbe al vicepresidente Maurizio Marrone, nelle vesti di presidente facente funzioni, indire entro 45 giorni le nuove elezioni, da svolgersi nella prima finestra temporale utile.

Se, come appare probabile, si voterà per il Parlamento nella primavera del 2027, Cirio deciderebbe delle sorti della legislatura piemontese a oltre due anni dalla sua scadenza naturale. Anche sfruttando tutti i margini concessi dalle norme, difficilmente il governatore riuscirebbe a risparmiare ai consiglieri un bel numero di mensilità.

Il niet di Comba

C’è chi, senza necessità di mettere mano alla calcolatrice, manifesta apertamente la propria contrarietà. «La legislatura regionale deve arrivare alla scadenza naturale», dice allo Spiffero Fabrizio Comba, deputato e segretario piemontese di Fratelli d’Italia. Una posizione dettata dal rispetto del mandato ricevuto dagli elettori, ma anche da una valutazione politica assai concreta: chi garantisce che il centrodestra, dopo Cirio, riesca a conservare il Piemonte?

Con questi chiari di luna, perché mettere in palio una Regione che si ha la certezza di governare fino al 2029? È fin troppo facile immaginare con quale fragore le opposizioni batterebbero la grancassa della “fuga” del presidente e della “diserzione” di una maggioranza che, a metà mandato, riconsegna le chiavi della Regione per assecondare le ambizioni romane del suo capo. Non esattamente il migliore dei viatici per una campagna elettorale.

Per i meloniani il governatore può benissimo candidarsi alle Politiche, mettere a disposizione di Forza Italia e della coalizione il suo patrimonio di consenso personale, contribuire a rimpinguare la pattuglia parlamentare azzurra. Dopodiché, grazie e arrivederci: deve restare al quarantesimo piano del Grattacielo.

I paletti della Lega

Ancor meno voglia di misurarsi con le urne ce l’ha la Lega, passata nel giro di una legislatura da azionista di maggioranza del governo regionale a socio di minoranza. A giudicare dai sondaggi e dai rapporti di forza interni al centrodestra, un ritorno anticipato al voto potrebbe comportare un ulteriore dimagrimento della rappresentanza leghista a Palazzo Lascaris. Meglio tenersi stretti i consiglieri e gli assessori che si hanno, confidando che da qui al 2029 la cura (o il giubilamento) di Matteo Salvini produca qualche effetto.

A mettere in chiaro le cose è Riccardo Molinari, segretario piemontese del Carroccio e capogruppo alla Camera. «La Lega è sempre stata leale nei confronti di Cirio, fin dal 2019, quando, pur essendo di gran lunga il primo partito, rinunciò alla presidenza del Piemonte a favore di Forza Italia, che aveva percentuali di consenso decisamente inferiori», ricorda allo Spiffero. «Riteniamo che si debba governare per tutti e cinque gli anni del mandato. In ogni caso, qualora Cirio decidesse di lasciare, siamo pronti a rivendicare la presidenza della Regione».

Il messaggio recapitato al governatore è piuttosto esplicito: si tolga dalla testa di poter scegliere il proprio successore o anche soltanto di considerare la successione un affare interno al suo partito. Se Cirio vuole riaprire anzitempo la partita del Piemonte, la Lega si ritiene libera di rimettere in discussione anche gli accordi del 2019.

Licenza di partire

Naturalmente Cirio ritiene che il proprio futuro politico non passi attraverso il gradimento delle segreterie regionali degli alleati. Nella sua veste di vicesegretario nazionale di Forza Italia siede ai tavoli romani e può interloquire direttamente con i leader della coalizione. Resta da capire quale convenienza avrebbero Giorgia Meloni e Salvini ad assecondarne le ambizioni, assumendosi il rischio di perdere una delle più importanti Regioni del Nord.

Anche per questo motivo il governatore starebbe lavorando piuttosto alacremente alla propria successione. E in questa prospettiva va letto pure il riassetto del partito piemontese, culminato sabato scorso al Lingotto con l’elezione di Roberto Rosso alla segreteria regionale. Cirio ha bisogno di un partito attrezzato per il dopo Cirio, ma soprattutto di un candidato in grado di vincere.

Per ottenere dagli alleati il lasciapassare per Roma dovrà convincerli che il Piemonte non è il prezzo da pagare per avere un ministro in più. E forse sarà più facile persuadere la Meloni che una cinquantina di consiglieri regionali.